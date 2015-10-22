Trabzonspor yeniden kongreye gidiyor!

Yargıtay, Trabzonspor Kulübü'nün 2013 yılında yapılan kongresiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği 'iptal' kararını ikinci kez onadı. Yerel mahkemenin kararını daha önce onaylayan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, bordo-mavili kulübün 'karar düzeltme' talebini reddetti. Trabzonspor’un en geç 45 gün içinde kongreye gitmesi gerekiyor.

Trabzonspor, 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçildiği olağanüstü kongrede, 'Yönetim kurulunun görev süresine bir defaya mahsus olmak üzere 2 yıl eklenir' şeklindeki geçici maddeyle yeni seçilecek yönetimin görev süresi 6 aydan 2,5 yıla uzatmıştı. Geçici maddenin oylanması sırasında ise büyük tartışmalar olmuş, birkaç kez tekrarlanan oylamanın ardından, Kongre Divan Başkanlığı ek maddenin kabul edildiğini açıklamıştı.

Tartışmalı geçen kongre sonrasında 2 genel kurul üyesinin şikayeti üzerine açılan dava sonucunda da Trabzon 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçici maddenin iptaline karar vermişti. Trabzonspor yönetiminin temyiz başvurusu üzerine Yargıtay, yerel mahkemenin kararını yerinde bulmuştu. Bunun üzerine bordo-mavili yönetim yeniden Yargıtay'a başvurmuş ve 'karar düzeltme' talebinde bulunmuştu.

Talebi görüşen Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, bordo-mavili yönetimin talebini reddetti ve yerel mahkemenin kararını ikinci kez onadı. Yüksek Mahkeme, 6 Ekim 2015 tarihinde görüştüğü dosya ile ilgili kararını bugün resmen açıkladı.

Yargıtay’ın kararının kulübe ulaşmasının ardından Trabzonspor’un en geç 45 gün içinde kongreye gitmesi gerektiği belirtiliyor. Bordo-mavili yönetim, bir süre önce yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda yapılması gereken olağan genel kurulu 20 Aralık’ta gerçekleştirmeyi planladığını duyurmuştu.