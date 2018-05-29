Trabzonspor yeni hocasını seçiyor!

Yeni sezonda takımın emanet edileceği teknik adam konusunda görüşmelerin sürdüğü Trabzonspor'da gözler salı günü gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısına çevirildi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; bordo-mavili kulüpte gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısında yeni teknik adam konusunda ortak bir karar alınması beklenirken, kulislerde Tolunay Kafkas ve Tamer Tuna'nın isimleri bir adım önce çıkıyor.

Daha önce listesinde Samet Aybaba ve Fatih Tekke gibi isimleride alan Trabzonspor yönetimi, her iki teknik adamında farklı kulüplerle temas halinde olmasının ardından Tolunay Kafkas ya da Tamer Tuna ikilisinden birine takıma emanet edecek.

Yeni sezonda mali disiplin açısından radikal kararlar alması beklenen Trabzonspor yönetimi yıllık ücreti yüksek olan oyuncuların menajerleriyle görüşmelere başladı. Juraj Kucka, Jose Sosa ve Burak Yılmaz gibi oyuncuların menajerleriyle görüşüp yıllık ücretlerinde indirim talep eden yönetim, henüz görüşmelerde anlaşma noktasına gelemedi.

Öte yandan yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdüren Trabzonspor yönetimi Esteban Alvarado ve Fabian Castillo'dan kulüp bulmalarını istedi. Her iki oyuncuyuda transfer teklifi gelmesi halinde yönetim Esteban ve Castillo'yla yolları ayıracak.

Karadeniz temsilcisinde daha önce sözleşmeleri biten Uğur Demirok, Dame N'doye ve Jan Durica'nın sözleşmeleri sona ermiş ve yönetim bu isimlerle sözleşme uzatmamıştı.