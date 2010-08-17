-TRABZONSPOR YARIN LİVERPOOL'A GİDECEK TRABZON (A.A) - 17.08.2010 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, iyi bir dönem geçirdiklerini ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İngiltere'nin Liverpool takımı karşısında iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi. Şener, geçen sezon elde ettikleri Türkiye Kupası başarısının ardından bu sezona Süper Kupa'yı müzelerine taşıyarak başlamalarının kendilerine büyük bir moral ve sevinç kaynağı oluşturduğunu belirtti. Lige de Ankaragücü galibiyetiyle başladıklarını ifade eden Şener, şöyle konuştu: ''Trabzonspor için bunlar normal sonuçlar ama yeni kupalar da kazanarak müzemizi biraz daha genişletmeliyiz. Sezona diğer kulüplere oranla daha hazır girdiğimiz gerçek. Özellikle teknik direktörümüz Şenol Güneş'in göreve başlamasıyla takımda çok şey değişti. Ayrıca, 3 yıldır hemen hemen aynı kadroyla mücadele ediyoruz. Bana göre başarının en önemli sırrı burada yatıyor. Avrupa kupalarını da çok önemsiyoruz. Liverpool gibi güçlü bir takım ile oynayacağız. Ama biz de iyi bir dönem geçiriyoruz. İyi bir dönemimizde Liverpool karşısında iyi bir sonuç almak istiyoruz.'' Şampiyonluklara ambargo koydukları yıllarda da en büyük özelliklerinin kadro devamlılığı olduğunu anlatan Şener, şunları söyledi: ''Süreklilik taşıyan ekibimize Glowacki, Barış ve son olarak da Jaja'yı ekledik. Bunların yanı sıra Teofilo'nun performansı da hepimizin yüzünü güldürdü. Kendisi adına sevindim. Umut'u da eklersek forvette ciddi derece alternatife sahibiz. Bu sezon herkese farklı bir Trabzonspor izlettireceğiz. Futbolda büyüklük parayla pulla olmaz, taraftarla olur. Ya uzun yıllar mücadele edeceksiniz ya da köklü bir geleneğiniz olacak. Taraftarlarımız takımı her zaman destekliyor ve görüşlerini çekinmeden dile getiriyor. Bu itici güç daha iyisini üretmemiz için bizleri de motive ediyor. Sadece tek üzüntüm özellikle bu sezon kombine kart satışlarında hedeflediğimiz rakamlara ulaşamamamız. Kombine kartlar nedeniyle kırgınlığım var ama bu kırgınlık bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Trabzonspor için tüm arkadaşlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.'' -LİVERPOOL YOLCULUĞU YARIN- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 19 Ağustos Perşembe günü Liverpool ile yapacağı maç için yarın saat 10.20'de sponsoru olduğu FC Barcelona'yı taşıyan THY uçağı ile İngiltere'ye gidecek. Taraftar ve basın mensuplarının da bulunacağı toplam 130 kişilik kafile, yaklaşık 5,5 saatlik bir yolculuğun ardından Liverpool kentine ulaşacak. -BASINA KAPANDI- Ankaragücü karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Liverpool maçının ilk çalışmasını dün gerçekleştiren Trabzonspor'da, antrenmanlar basına kapandı. Bugünkü antrenmanını basına kapalı olarak gerçekleştirecek olan bordo-mavililer, yarın saat 21.45'de Anfield Road Stadı'nda son çalışmasını gerçekleştirecek. Burada ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek idman öncesi de teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek.