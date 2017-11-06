Trabzonspor yarın kampa giriyor

Çalımbay: \"Uyum sağlamayan, ismine bakılmadan gönderilecek\"

Devre arası 3-4 transfer yapılacak

Tolga SAĞLAM - TRABZON / DHA

Süper Lig\'e verilen milli arada Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımı daha yakından tanımak ve devre arasındaki transfer politikasını belirlemek için takımı kampa sokuyor.

Trabzonspor\'da 3 hafta önce takımı Ersun Yanal\'dan devralan Rıza Çalımbay\'ın dört gözle beklediği milli ara geldi.

Her açıklamasında henüz takımı tanımadığını, oyuncuları tanımak ve sistemini oturtmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, bu arayı en iyi biçimde değerlendirmek istiyor.

Çalımbay, bu isteğini gerçekleştirmek için takımı kampa alıyor. Trabzonspor, Antalya\'da yarından itibaren başlayarak 4 gün sürecek bir kamp yapacak.

\"ŞÖHRET ÖNEMLİ DEĞİL\"

Kamp süresince oyuncuları tanıyıp transfer politikasını şekillendirmek isteyen Çalımbay, \"İsim, şöhret önemli değil. Uyum sağlayamayan, kendini gösteremeyen gider. Buna göre de yapacağımız 3-4 takviyeyle ikinci yarıda beklenen ve özlenen Trabzonspor\'u sahaya yansıtacağız\" ifadelerini kullandı.