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Spor

Trabzonspor yabancılaştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) 2017/18 sezonunun 34 haftalık bölümünde ilk 11’de en çok Türk oyuncuya görev veren takımların başında yer alan Trabzonspor’da bu sezon işleyiş tersine döndü

02 Ekim 2018 15:26

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

2017/18 sezonunun 34 haftalık bölümünde ilk 11’de en çok Türk oyuncuya görev veren takımların başında yer alan Trabzonspor’da bu sezon işleyiş tersine döndü. İlk 7 haftalık bölümde ortalama 7 yabancı oyuncu 11’de sahaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig’de 10 puanla zirvenin 5 puan gerisinde 10’uncu sırada bulunan Trabzonspor’da bu sezon ilk 11’de yabancı ağırlıklı oyuncular yer alıyor. 2017-18 sezonunda 34 maçın 12’sinde ilk 11’de 6, 13 maçta 5, 5 maçta 4, 2 maçta 3 yabancı oyuncuya görev veren ve sadece 2 maçın 11’inde 7 yabancı oyuncunun görev yaptığı bordo mavililerde, bu sezon ilk 11’in büyük bölümünü yabancı oyuncular oluşturdu.
İLK 11’DE ORTALAMA 7 OYUNCU
2018/19 sezonunda kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunduran Trabzonspor’da geride kalan 7 haftalık bölümde kaleci Esteban dışında tüm yabancılar forma şansı bulurken, ilk 11’de ise maç başına ortalama 7 yabancı oyuncu görev aldı. Ligde son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sahaya 8 yabancı oyuncu ile çıkan bordo mavili ekip, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında 7’şer, Göztepe maçında ise 6 yabancı oyuncu ilk 11’de görev aldı.
YEDEK KULÜBESİ ALTYAPIDAN
Trabzonspor’da bu sezon ilk 7 haftalık bölümde yedek kulübesinde oturan oyuncuların çoğunluğu ise altyapısından yetişen oyunculardan oluştu. Bordo mavililer Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında kulübede oturan 7 Türk oyuncudan 6’sı, MKE Ankaragücü karşılaşmasında kulübedeki 6 Türk oyuncudan tamamı, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında kulübedeki 5 Türk oyuncudan tamamı, Göztepe mücadelesinde kulübedeki 5 Türk oyuncudan 4’ü ve son oynanan Kasımpaşa maçında kulübedeki 6 Türk oyuncudan tamamı altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu.

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