Trabzonspor Vitor Hugo transferini açıkladı

Bordo-mavili kulüp Türkiye'ye getirdiği Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun 3.2 milyon euro'ya transfer edildiğini KAP'a bildirdi. Trabzonspor bir sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 25'ini de Palmeiras'a ödeyecek.

Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Vitor Hugo ise Trabzonspor'dan yıllık 1.35 milyon Euro kazanacak.

Kariyerinin büyük bölümünü Brezilya’da geçiren sol ayaklı stoper, Serie A ekibi Fiorentina formasını 2 sezon giydi ve 54 maça çıktı. Sonrasında Palmeiras’a dönen Hugo, ikinci Avrupa macerası için Trabzonspor’un teklifini kabul etti.

Fiorentina’da oynadığı dönemde Beşiktaş’ın da ilgilendiği deneyimli futbolcu, ülkesine dönmek istediği için Palmeiras’ın teklifini kabul ederek 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.