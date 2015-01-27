Trabzonspor ve Keçiörengücü sessiz kaldı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Bordo-mavili ekip, son maçlar öncesi grupta 9 puanla liderliğini sürdürürken, Keçiörengücü de puanını 6'ya yükseltti.

21. dakikada Özer Hurmacı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanında iyi yükselen Cardozo'nun kafa vuruşunda, çizgi önünde Mehmet Yılmaz'ın kafa ile uzaklaştırmak istediği top üst direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

33. dakikada Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasında, ceza sahasında Fatih Atik'in şutunda, savunmaya çarpan top direğin yanından auta çıktı.

43. dakikada Sinan Morgil'in soldan ortasında, ceza alanında Doğan Karakuş'un kafa vuruşunda, top kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

52. dakikada Yusuf Erdoğan'ın soldan kullandığı serbest atışta, kaleci Ulaş Güler güçlükle topu üsten kornere gönderdi.

53. dakikada Erkan Zengin'in sağdan ceza alanına ortasında, Cardozo'nun kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

54. dakikada Özer Hurmacı'nın ara pasında, Cardozo'nun ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Ulaş Güler, iki hamlede topu kontrol etti.

64. dakikada Fatih Atik'in sağdan ortasında, Cardozo'nun kafayla indirdiği topu Özer Hurmacı yatarak şık bir vuruşla kaleye gönderdi ancak Ulaş Güler iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Yıldıray Koçal'ın sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma golsüz sona erdi.