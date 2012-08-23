Trabzonspor ve Bursaspor Avrupa sahnesinde

Trabzonspor ve Bursaspor, UEFA Avrupa Ligi Playoff turunda rakipleriyle bu akşam karşılaşacaklar. Trabzonspor, Macar ekibi Videoton'u konuk ederken, Bursaspor Hollanda temsilcisi Twente'yi ağırlayacak.

Rakiplerini elemeleri durumunda gruplara kalacak takımlardan Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak maçtan avantajlı skor elde etmek istiyor. Bursaspor ise Bursa Atatürk Stadı'nda saat 20:30'da güçlü rakibi ile zor bir müsabakaya çıkacak.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne düşen Trabzonspor PSV Eindhoven'a elenmişti. Bursaspor ise UEFA Avrupa Ligi Playoff turunda Anderlecht'e elenerek gruplara katılamamıştı.