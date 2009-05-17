Trabzonspor uzatmada güldü

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Ligde zirveden kopmak istemeyen Trabzonspor, Bursaspor’u kendi saha ve seyircisi önünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını korudu.Trabzonspor’da son haftalarda forma giymeyen Song yine yer almazken, Serkan Balcı sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.Bursaspor’da sakatlıkları süren Mustafa Sarp ve Brezilyalı Tadeu maçta forma şansı bulamadı.Maça her iki takım da temkinli başladı ve ilk dakikalar orta alan mücadelesi şeklinde geçti.Trabzonspor’da Yattara sakatlanarak 21. dakikada yerini Alanzinho’ya bıraktı.İlk yarıdaki en önemli pozisyonu Trabzonspor Alanzinho ile yakaladı ancak bu pozisyonda kaleci Ivankov gole izin vermedi.Bursaspor ise ilk yarıda en önemli pozisyonu Kirita ile yakaladı ve bu oyuncunun uzaktan sert şutunu kaleci Sylva kurtarmayı başardı.İlk yarıda başka gol olmayınca devre golsüz sona erdi.İkinci yarıda ev sahibi Trabzonspor, Bursaspor’a oranla topa daha çok sahip olurken, deplasman takımı Bursaspor ise genelde kontraataklarla gol aramaya çalıştı.Maçın uzatma dakikalarında 90-5 dakikada kullanılan serbest vuruşta Gökhan Ünal attığı golle takımına hayat verdi ve maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç başladığı gibi sona erdi.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 62’ye çıkartırken, Bursaspor’da 54 puanda kaldı.Stat: Hüseyin Avni AkerHakemler: Hüseyin Göçek, Selçuk Kaya, Alpaslan DedeşTrabzonspor: Sylva, Ferhat Çökmüş, Tayfun Cora, Egemen, Cale, Hüseyin, Selçuk İnan, Colman, Yattara (Dk. 21 Alanzinho), Umut Bulut, Gökhan ÜnalBursaspor: Ivankov, Ali Tandoğan, Ömer Erdoğan, Tuna, Mustafa Keçeli, Veli, Kirita, Bekir, Ozan İpek, Sercan Yıldırım, ShinGol: Dk. 90-5 Gökhan Ünal (Trabzonspor)Sarı Kartlar: Dk. 23 Hüseyin, Dk. 24 Ferhat Çökmüş (Trabzonspor), Dk. 5 Ozan İpek (Bursaspor)15. dakikada Mustafa Keçeli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Shin, bekletmeden vurdu. Defansa çarpan top, Shin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.20. dakikada Colman, orta alanda Veli'den kazandığı topu Hüseyin'e aktardı. Hüseyin'in uzun pasında defansın arkasına sarkan Umut Bulut, kaleci Ivankov ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda kaleci Ivankov'a çarpan meşin yuvarlağı Bursasporlu futbolcular kontrol etti.25. dakikada Trabzonspor'un orta alanda kazandığı topta, Colman pasını Alanzinho'ya aktardı. Önünde boş alan bulunan bu futbolcu hızla ceza sahasına sokularak, kendisini takip eden Bursasporlu defans oyuncusundan sıyrılarak vuruşunu yaptı. Kaleci Ivankov, meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.30. dakikada, Trabzonspor ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Kirita'nın sert şutunda, kaleci Sylva yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.32. dakikada orta alandan atılan uzun pasta Egemen'den seken top, Sercan Yıldırım'ın önünde kaldı. Ceza sahasına sokulan bu futbolcu, kaleci Sylva'nın çıkmasıyla açısı daralınca vuruşunu yapamadı. Slyva ve Sercan Yıldırım'ın mücadelesinde top auta çıktı.45. dakikada Gökhan Ünal, sağ kanattan ceza sahasında bulunan Umut Bulut'a yerden pasını aktardı. Yakın direkte bulunan bu futbolcu dokunamayınca Bursaspor defansı topu uzaklaştırdı.45+1'de sağ kanattan Colman'ın ortasına arka direkte boş durumda olan Umut Bulut dokunamayınca, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.