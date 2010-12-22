-TRABZONSPOR ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI MAĞAZADA YANGIN İSTANBUL (A.A) - 22.12.2010 - Bakırköy'de bir giyim mağazasında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. İstanbul Caddesi'nde 6 katlı bir iş merkezinin 2. katında faaliyet gösteren Hüseyin Avni Kazancı'ya ait ve Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazada elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ancak yangında, mağazada bulunan çok sayıda giyim eşyası yanarak kullanılamaz hale geldi.