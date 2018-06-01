Trabzonspor, Ünal Karaman'a aylık 150 bin TL ödeyecek

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme imzalayan Trabzonspor Kulübü, anlaşmanın 1 yıllığına aylık 150 bin TL garanti ücret ile olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.\'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile 1 (Bir) yıl süreli anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın Ünal Karaman\'a 2018/19 futbol sezonu için aylık 150 bin TL garanti ücret ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

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