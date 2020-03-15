Zirvede galip yok!

Süper Lig'in 26. haftası, zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Haftaya 52'şer puanla ligin zirvesinde giren iki takım; Trabzonspor ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

Trabzon'daki maç, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

Medipol Başakşehir, ilk yarısı 0-0 biten maçın 56. dakikasında Demba Ba ile öne geçti. Ligde bu sezonki gol sayısını 10'a çıkaran Demba Ba, 31 resmi maçta 12 kez ağları havalandırdı. Ba'nın golünün pasını veren Edin Visca da bu sezonki 12. asistini yaptı.

Trabzonspor, 63. dakikada Martin Skrtel'in kendi kalesine attığı golle 1-1'i buldu.

Karşılaşmada başka gol olmazken, maç 1-1 sona erdi.

Ligde sahasında 5 maçlık galibiyet serisinin ardından berabere kalan teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor'un puanı 53 oldu. Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından puan kaybeden Okan Buruk'un çalıştırdığı Medipol Başakşehir de puanını 53 yaptı.