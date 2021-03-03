Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Karadeniz ekibinin 22 futbolcudan oluşan kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Vitor Hugo, Edgar Ie, Atakan Gündüz, Majıd Hosseini, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Marlon Xavier, Faruk Can Genç, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Flavio da Silva, Anastasios Bakasetas, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Yunus Mallı, Djaniny Semedo, Benik Afobe."