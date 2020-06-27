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Spor

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, Ankaragücü maçı öncesi YKS'de ter döktü

27 Haziran 2020 14:29

Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'yü konuk edecek olan Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı. 

Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarına giren Uğurcan Çakır, bu akşam oynanacak MKE Ankaragücü öncesinde yüzbinlerce öğrencinin katıldığı 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor'un genç kalecisi, üniversite sınavına girerken görüntülendi. 24 yaşındaki oyuncu, sınava girdiği okula maskeyle giriş yaptı.

Son iki sezondur gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline gelen Uğurcan Çakır, son oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşamış ve ikinci yarıya devam edememişti. Yapılan kontrollerin ardından genç kalecinin korkulan bir sakatlığı olmadığı belirtilmişti.

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