Trabzonspor'un borsadaki hisseleri 1 haftada yüzde 23 arttı; işte 4 büyük kulübün piyasa değeri

Süper Lig’de ezeli rakiplerine tarihi puan farkı atarak yenilgisiz liderlik koltuğuna oturan, en yakın rakibi Alanyaspor’un da 7 puan önünde olan Trabzonspor'un borsadaki hisseleri son 1 haftada yüzde 23 yükseldi. Trabzonspor'un hisselerinin son bir aylık yükselişi ise yüzde 142'ye çıktı.

Ekonomi Manşet'in haberine göre Trabzonspor, piyasa değeri en yüksek kulüp haline gelirken, ikinci sıradaki Fenerbahçe 2.9 milyar TL piyasa değerine sahip bulunuyor. Galatasaray 2.2, Beşiktaş 1.4 milyar TL piyasa değerine sahipken, bu iki kulübün değerinin toplamı Trabzonspor’un altında bulunuyor.

Son 3 ayda Trabzonspor borsada yüzde 151 yükselirken, bu dönemde Galatasaray yüzde 12 değer kazandı. Fenerbahçe yüzde 13, Beşiktaş yüzde 4 değer kaybetti.

Trabzonspor son 6 ayda yüzde 250 prim yaparken, bu dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe sadece yüzde 1 yükseldi. Beşiktaş ise son 6 ayda yüzde 27 düştü.

Piyasa değerleri

4 büyük kulübün piyasa değerleri ise şöyle: