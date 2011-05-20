-TRABZONSPOR UMUTLU TRABZON (A.A) - 20.05.2011 - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, ''Bu kadar zorlu geçen bir lig yarışında ligin sonunun da enteresan olması doğal. Umuyorum biz kazanırız ve Fenerbahçe de puan kaybı yaşar'' dedi. Yener, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin son haftasına girildiğini, lig yarışının sonuçlanacağı enteresan bir hafta olacağını söyledi. Bu hafta deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor maçını kazanarak, Sivas'tan gelecek haberi bekleyeceklerini ifade eden Yener, ''Bu kadar zorlu geçen bir lig yarışında ligin sonunun da enteresan olması doğal. Umuyorum biz kazanırız ve Fenerbahçe de puan kaybı yaşar. Her şeye rağmen Trabzonspor'un bu yıl gösterdiği performans ve aldığı puan başarılı bir sonuç. Ama bunu şampiyonlukla taçlandırmamız halinde de başarılı bir sonucun imzası olur'' dedi. -TFF'NİN BİLET AÇIKLAMASI- Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanında yapacağı maç için biletlerin dağılımı konusunda Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) hafta başında yazılı bir soru sorduklarını hatırlatan Yener, dün TFF'nin, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayı şöyle değerlendirdi: ''FIFA, UEFA ve TFF'nin belirttiği gibi 'misafir takımlara tribün kapasitesinin en az yüzde 5'i tahsis edilir' diye bir hüküm var. Ancak bu sayının artırılmasıyla ilgili herhangi bir hüküm yok. Biz de bu nedenle Trabzonspor Kulübü olarak TFF'ye başvurduk. Sivasspor Kulübü, Fenerbahçe'ye oldukça fazla miktarda bilet tahsis ettiğini belirtmişti. Bu nedenle başvurumuz oldu. Buradaki amacımız, Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı maçta seyirci dezavantajını avantaja dönüştürmesinin haksız bir rekabete neden olacağını düşünmemizdir. Aynı gün ben Lütfi Arıboğan ve Ufuk Özerten ile görüştüm. Onların bana ifadesi, yazının hukuk kurulu tarafından incelendiği ve tarafımıza bir yazıyla bilgi verileceği.'' Kurumlar arasındaki istek ve taleplerin her zaman resmi yazışmayla olduğuna dikkati çeken Yener, TFF'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamaya rağmen kendilerine resmi bir yazı ulaşmadığını vurguladı.