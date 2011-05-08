Trabzonspor, umudunu kaybetmedi!

T24 - Şampiyonluk yarışında müthiş mücadele devam ederken, lider Fenerbahçe'nin takipçisi Trabzonspor, Bucaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek umutlarını son 2 haftaya taşıdı.



Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor deplasmanda Bucaspor'u 2-1 mağlup ederek son 2 hafta kala şampiyonluk şansını devam ettirdi.



Ev sahibi Bucaspor, bu maçı artık son şans olarak görüyordu. En yakın rakibi Sivasspor ile arada 8 puan fark vardı ve bu maçtan alınabilecek 3 puan diğer maçın sonucuna göre çok önemliydi. Ancakkk, ev sahibinde o kadar çok eksik oyuncu vardı ki teknik direktör Sait Karafırtınalar kadro bile kuramıyordu.



Stoper Koray Çölgeçen takımdan gönderilmişti. Sol bek Mulemo kadro dışı bırakılmıştı, sağ bek Serkan Yanık, stoper Ediz ve stoper Leandro sakattı. Ayrıca bu kadronun öz çocukları sayılabilecek Atilla Özmen, Sercan Kaya ve Erkan Taşkıran kadro dışı bırakılmıştı.



Sait hoca elde avucta ne varsa sahaya sürmüştü tabiri caizse. Son haftalarda kaleyi devralan genç kaleci Ömer Kahveci yerini almıştı. Savunmanın sağında bildiğimiz orta saha oyuncusu Musa Aydın, savunmanın ortasında emekliliği çoktan geçmiş olan Erman Güraçar ve esas yeri orta saha olan Onur Tuncer mecburiyetten orada yer almıştı. Savunmanın solunda ise esas yeri sağ bek olan Kamil Ahmet Çörekçi yer aldı. Orta sahada ise Ragıp ile Leko savunmanın hemen önünde yer alırken, önlerindeki üçlüde Ali Kuçik, Mendy ve maçta tek ayakta kalan çok yetenekli isim Jebrin oynarken, hücumda ise tek forvet olarak Fenerbahçe maçının yıldız ismi Abdülkadir oynuyordu.



Trabzonspor'da ise teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta kazanan Gaziantepspor maçı kadrosunu bozmamıştı. Tabiri caizse Şenol hoca işi sağlama alıyordu. Kalede yine Tolga, savunmanın sağında Serkan, ortada Giray ve Glowacki, sol bekte yine Egemen oynadı. Önlerindeki ikilide Selçuk ve Colman, onların önündeki üçlüde Burak Yılmaz, Jaja ve Pawel, tek forvet olarak ise Umut Bulut yine yerini almıştı.



Ev sahibi Bucaspor'da orta sahada Jebrin tek başına bir şeyler yapmaya çalışırken, tecrübeli Leko da zaman zaman maça ağırlığını koyuyordu.



Konuk Trabzonspor'da ise Burak Yılmaz, soyadı gibi bir türlü yılmıyordu. Her pozisyonda mutlak vardı Burak. Umut, Jaja ve Pawel ise özellikle ilk yarıda Burak'a ayak uydurmakta çok zorlanıyordu.



21. dakikada Trabzonspor'un Selçuk ile kullandığı köşe vuruşunda topa yılların tecrübesi Erman'dan daha önce yükselen Burak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



Bu golden sonra Bucaspor, maçta daha çok sorumluluk alırken, konuk Trabzonspor ise temkinli oyununu sürdürüyordu.



İlk yarı sonuna kadar ev sahibi takımda Jebrin bireysel hareketleriyle gol peşinde koşarken, Trabzonspor'da da Burak, Pawel ve Umut ile yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı ve devre 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya her iki takım da hallerinden memnun olacak ki oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Gerçi Trabzonspor zaten galipti ve daha temkinli oynayacaktı. Bucaspor cephesine bakarsak ise yedek kulübesinde zaten yeterli oyuncu da yoktu. 37 yaşındaki Cenk İşler, bu sezon doğru dürüst ilk onbir oynamamış Zafer Çevik, genç oyuncular Samet Bülbül, Civar Çetin, Mehmet İncebacak, devre arasında kadroya katılan kaleci Londak ve yine daha önce pek şans bulamayan Kevin Pariente vardı kulübede. Sait hoca hangi birini sahaya sürecekti, zaten 11'i zor kurmuştu.



Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Trabzonspor'da pek etkili olamayan Pawel'in yerine Barış Ataş, Bucaspor'da da Ali Kuçik'in yerine Zafer Çevik dahil oldu. Şenol Güneş bu oyuncu değişikliğiyle orta sahasını biraz daha güçlendirmeyi düşünürken, Sait hoca da genç bir oyuncunun yerine orta saha oyuncusu Zafer Çevik'i alarak belki de o bölgeyi güçlendirmeyi düşünmüştü.



Bucaspor'da Sait hoca ikinci hamlesini 73. dakikada tecrübeli Leko'nun yerine genç Mehmet İncebacak'ı alarak yaptı.



Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Şenol Güneş ikinci hamlesini yapıyor ve o ana kadar pek etkili görünmeyen Jaja'nın yerine Alanzinho'yu sürerek o bölgeyi hareketlendirmeyi düşünmüştü.



Bucaspor'da Sait hoca son hamlesini yapıyor ve 86. dakikada güçlü oyuncu mu, tecrübeli oyuncu mu tercihini tecrübeden yana kullanarak Cenk İşler'i sahaya sürdü.



Bu değişiklikten 1 dakika sonra sağdan yapılan ortada arkada bomboş durumda olan Abdülkadir Özgen yaptığı kafa vuruşuyla İzmir'de Trabzonlulara büyük şok yaşattı.



Bu şok çok uzun sürmedi ve santrada topu alan Selçuk hemen Alanzinho'yu gördü, bu oyuncunun pasında topla buluşan Umut Bulut, Bucaspor savunmasını geçtikten sonra yaptığı vuruşla takımına tekrar hayat veriyordu.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Trabzonspor puanını 76 puana yükselip, lider Fenerbahçe'yi takibine devam ederken, Bucaspor da bu mağlubiyetle resmen Bank Asya 1. Lig'e düşmüş oldu.





BUCASPOR: 1 - TRABZONSPOR: 2



Stat: Atatürk



Hakemler: Yunus Yıldırım, Muhittin Gürses, Volkan Narinç

Bucaspor: Ömer Kahveci, Musa Aydın, Erman Güraçar, Onur Tuncer, Kamil Ahmet, Leko, Ragıp, Ali Kuçik, Mendy, Jebrin, Abdulkadir



Trabzonspor: Tolga Zengin, Serkan Balcı, Remzi Giray Kaçar, Glowacki, Egemen Korkmaz, Colman, Selçuk İnan, Jaja, Burak Yılmaz, Pawel Brozek, Umut Bulut



Goller: Dk. 87 Abdülkadir Özgen (Bucaspor), Dk. 21 Burak ve Dk. 87 Umut Bulut (Trabzonspor)



Sarı kart: Dk. 4 Remzi Giray Kaçar ve Dk. 80 Serkan Balcı (Trabzonspor)





