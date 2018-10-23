Trabzonspor umduğunu bulamadı

Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Trabzonspor evinde BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın hakemi Bülent Yıldırım maçta 1 gol, 1 de penaltıyı VAR kararı sonrası iptal etti. Bordo mavililer bütün rakiplerinin puan kaybettiği haftada büyük fırsat tepti! Ünal Karaman'ın öğrencileri 3 puanı alsaydı lider Galatasaray ile farkı 3'e düşürecekti.

Trabzonspor Karadeniz’de büyük balığı kaçırdı… Bütün rakiplerinin puan kaybettiği haftaya zirve yarışına ortak olmak için mutlak kazanması gereken bordo mavililer Erzurumspor karşısında 1 puanla yetindi.

Bütün hafta taraftarlarına maça gelmesi için çağrıda bulunan bordo mavililer yaklaşık 30 bin taraftarının önünde kardeş kulübü Erzurumspor’a diş geçiremedi. Medical Park Stadı’nı tıklık tıklım dolduran taraftarlar maç sonu büyük hayal kırıklığına uğradı.

Konuk ekibin 7.dakikada Özer Hurmacı ile bulduğu gol VAR kararı sonrası ofsayt tespit edildiği için iptal edildi. Trabzonspor’un da 68’de Rodellaga’nın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu kazandığı penaltı da yine VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Kalan dakikalarda bütün hamlelere rağmen gol gelmeyince maç 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor 14 puanla 7.sırada kaldı. Erzurumspor ise 6 puanla 17.sırada kaldı.

2018/19 sezonunun ilk yedi haftasında sadece iki puan alabilen Erzurumspor (2B 5M), Mehmet Özdilek göreve geldikten sonra çıktığı iki karşılaşmada dört puan topladı.