Trabzonspor: UEFA’dan men cezası almayı beklemiyoruz

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu finansal fair-play kriterleri sebebiyle ceza alma ihtimaline dair UEFA'nın yeni bir görüşme için bordo mavilileri bir kez daha davet ettiğini belirterek, ''UEFA'dan men cezası almadan, daha hafif bir cezayla süreci atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

Hürriyet’in haberine göre, finansal fair-play kriterleri nedeniyle 24 Mart’ta UEFA’ya savunma verdiklerini hatırlatan Önder Bülbüloğlu, UEFA’nın Trabzonspor’u yeniden görüşmeye davet ettiğini açıkladı.

Bülbüloğlu’nun, UEFA ile yapacakları görüşme öncesi yaptığı açıklamalar şöyle:

“Görüşmenin içeriği hakkında bilgi sahibi değiliz. Benim yorumum, olası bir ceza almama durumunda yapılacak aksiyon planları ile ilgili konuşabiliriz. Ya da yaptığımız sunum hakkında biraz daha detaylı bilgiler isteyecekler. Geçen ay bir karar çıkmamıştı, bu aya kaldı. 11-12 Nisan tarihleri arasında bu görüşme gerçekleşebilir. İlk görüşme oldukça iyi geçmişti.

“Başkanımızın yaptığı bir sunumdu. Her şeyi anlattık, sonrasında karşı sorularını aktardılar. Bu 9 ülkeden temsilcinin olduğu bir ekip. Mutlaka içinde daha fazla bilgiye ulaşmak, daha farklı sorular sormak isteyen olabilir. Bir karar çıkmadığına göre, hala tartışıyor olmalılar. Ben hep olumlu yönden baktım ve hala öyle bakıyorum. UEFA’dan bir men cezası almadan daha hafif bir şekilde bu süreci atlatabileceğimize inanıyorum. Tabi her türlü olasılık var. Bakıldığında bu kurul Barcelona’ya bile ceza verdi.”

“Oyuncu almak için olumlu rapor alınacak”

Gelecek sezonla ilgili açıklamalarda da bulunan Bülbüloğlu, “İyi bir oyuncu keşfetme (scout) ekibi kuruldu. Onların raporları gelince teknik kadro veya yönetimden ilgili arkadaşlar, gereken değerlendirmeyi yapacak. İyi bir yöntemle izlendiklerine inanıyorum. İyice analiz edilmeden, olumlu rapor alınmadan transfer yapılmayacak. Önümüzde Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe ile oynayacağımız 3 önemli maç var. Bunları en az hasarla atlatmayı, sezonu da iyi bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Transfer konuşmak için erken”

Basında yer alan transfer dedikodularıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Önder Bülbüloğlu, bunları konuşmanın erken olduğunu belirtti. Bülbüloğlu, transfer konusuyla ilişkin “Bunlar somut olarak kulüpte masaya yatırılmış şeyler değil. Resmi olarak bize gelen bir teklifte bulunmuyor. Bu tip dedikodularla ahengi bozmanın da bir anlamı yok. Şu anda var gücümüzle bu sezonu en iyi bitirmek hedefiyle çalışıyoruz” diye konuştu.