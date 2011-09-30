-Trabzonspor, UEFA kulüpler sıralamasında zirvede TRABZON (A.A) - 30.09.2011 - Trabzonspor, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 2 maç sonunda, UEFA'nın 2011-2012 Avrupa Ligleri'nde yer alan kulüplerin başarı sıralamasında, 236 takım arasında zirvede yer aldı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılan Trabzonspor'un, grubunda olduğu gibi UEFA kulüpler sıralamasında da zirvede yer aldığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 2 maç sonunda takımımız, UEFA'nın 2011-2012 Avrupa Ligleri'nde yer alan kulüplerin başarı sıralamasında, 236 takım arasında zirvede yer aldı. Ekibimiz, 8500 takım puanıyla, en yakın takipçisi Real Madrid de dahil olmak üzere, birçok dünya devini geride bıraktı. Takımımızın UEFA katsayısı ise 9.275 oldu.'' Yapılan açıklamada, UEFA katsayısı ile ilgili olarak da şu bilgi verildi: ''UEFA katsayıları, üye ülkeleri ve bu ülkelerin takımlarını sıralamakta kullanılan bir sistem. Uygulamanın amacı, kulüpler için UEFA'nın kendi düzenlediği turnuvalara, UEFA'ya bağlı ülkelerin yerel liglerinde kupalara katılma hakkı kazanan kulüplerin seribaşı olarak girip girmeyeceği, ülkeler için ise, bir ülkeden UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'na kaç takımın katılıp katılmayacağının net olarak görülmesidir. Böylece üst sıralardaki ülkeler daha çok takımla Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanırken, alt bölümdeki ülkelerin ise ancak birkaç takımla katılabildiği bir sistem oluşturulmuştur. Ayrıca, bu katsayıdan elde edilen puanların son dört sezondaki ortalaması alınarak, kulüplerin UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki kuralarda yer alacağı torbalar belirleniyor. Söz konusu sistemde, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde gruba katılıma 4 puan, gruptaki her galibiyete 2 ve her beraberliğe de 1 puan veriliyor.''