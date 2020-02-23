Trabzonspor'u Sörloth zirvede tutuyor

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Norveçli Alexander Sörloth, attığı gollerle takımına zirve yarışında katkı sağlamaya devam ediyor.

İngiltere'nin Crystal Palace takımından satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli golcü, ligde bir maçı eksik olan bordo-mavili takımın 22 karşılaşmasının tamamında forma giyerek bin 961 dakika görev yaptı.

Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı.

Sörloth; sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında birer, Hes Kablo Kayserispor karşlaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Norveçli santrfor, ikinci yarıda ise şu ana kadar Kasımpaşa maçında 3, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında birer, Beşiktaş müsabakasında 2 gol attı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz ekibi, bu puanların 35'ini Norveçli futbolcunun gol attığı karşılaşmalarda elde etti.

Kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu

Sörloth, Beşiktaş maçında attığı 2 golle Oscar Cardozo'yu geçerek Trabzonspor kulüp tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu oldu.

Norveçli futbolcu, 2014-2015 sezonunu 17 golle tamamlayan Oscar Cardozo'yu geçmesinin ardından gözünü 1995-1996 sezonunda 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı olan Şota Arveladze'nin başarısına çevirdi.

Sörloth, daha önce de 2018-2019 sezonunu 15 golle tamamlayan Hugo Rodallega, 2013-2014 sezonunda 13 gol atan Paulo Henrique, 12 gol kaydeden Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geçmişti.

Üç büyükleri boş geçmedi

Sörloth, Trabzonspor'un üç büyük rakibine karşı da ilk sezonunda gol atma başarısı göstererek 5 gol kaydetti.

Golcü oyuncu, bordo-mavili takımın sahasında 4-1 kazandığı Beşiktaş, 2-1 galip geldiği Fenerbahçe ve 1-1 biten Galatasaray maçlarında birer, deplasmanda siyah-beyazlılara karşı 2-2 biten karşılaşmada da 2 gol attı.

Opsiyon Trabzonspor'da

Trabzonspor'un, Crystal Palace Kulübü ile yaptığı kiralık sözleşmesinde, Norveçli oyuncuyu performansına göre zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Bordo-mavililer, bonservisini alması durumunda oyuncunun sözleşmesini 2023 yılına kadar otomatik olarak uzatmış olacak.