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Spor

Trabzonspor tüzük değişikliğine gidiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü, tüzük değişikliği için 1 Temmuz 2018 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirileceğini açıkladı

05 Haziran 2018 22:41

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kulübü, tüzük değişikliği için 1 Temmuz 2018 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz tüzüğünün, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanuna uygun hale getirilmesi için yönetim kurulumuz Olağanüstü Genel Kurul yapmak üzere aşağıdaki gündemle 23.06.2018 Cumartesi günü saat 12.00’de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı aynı gündemle 01.07.2018 Pazar günü KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi’nde saat: 10.00’da yapılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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