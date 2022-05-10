Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kayserispor'a konuk oluyor

Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen şampiyon Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kayserispor'a konuk oluyor. Bordo mavililer ilk maçın avantajını kullanarak finale çıkmanın peşinde. Kadir Has Stadı’nda oynanacak ve saat 20:30’da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler, yönetecek.

Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor, çifte kupa hedefiyle Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Bordo-mavililer, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kayserispor'a konuk olacak.

Trabzon’da oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Kayserispor, bugün iki farklı üstünlük ile müsabakayı tamamlayıp finale yükselmek istiyor. Kayserispor’da Majid Hosseini, Mame Thiam, Kemen gibi oyuncular forma giyecek. Sakatlığı bulunan Gavranovic, Mert Çetin ve Mensah takımındaki yerini alamayacak. Sarı kırmızılılar, taraftarın desteği ile turu geçen taraf olmak istiyor.

Kayserispor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası maçında 5. kez karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadında Kayserispor ile Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında karşılaşacak. İki ekip, Türkiye Kupası maçlarında 5. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 4 maçta Trabzonspor 2 kez, Kayserispor 1 kez kazanırken 1 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Kayserispor 3 gol atarken Trabzonspor ise 2 gol attı. Kayseri’de iki takım arasında oynanan 1 Türkiye Kupası maçı 0-0 sona erdi.

Muhtemel 11'ler

Kayserispor: Lung; Onur, Hosseini, Attamah, Carole; Campanharo, Kemen; Emrah, Bertolacci, Thiam; Mustafa.

Trabzonspor: Uğurcan; Dorukhan, Ahmetcan, Hugo, Puchacz; Berat, Hamsik; Visca, Abdülkadir Ömür, Djaniny; Cornelius.