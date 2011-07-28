T24 - Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve tur şansını zora soktu. Trabzonspor tur şansını zora soktu.





Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve tur şansını zora soktu.



Benfica'ya galibiyeti getiren goller 71. dakikada Nolito ve 88. dakikada Gaitan'dan geldi.



Maça oldukça tutuk başlayan Trabzonspor, ilk dakikalarda kalesinde ciddi gol pozisyonları gördü. Ancak bu pozisyonlarda kaleci Tolga Zengin'in yerinde hamleleri ve Benfica hücum hattının zayıf son vuruşları sayesinde bordo mavili ekip kalesinde gol görmedi.



İlk 20 dakikadaki büyük baskıyı atlatan Trabzonspor, maçta dengeyi sağladı. Orta sahada Alanzinho ile oyun kuran bordo mavililer, Burak Yılmaz'ı da Benfica savunmasının arkasına kaçıracak pozisyonları kovaladı.



Maçın 27. dakikasında ise çok kritik bir hakem kararı geldi. Colman'ın pası ile hareketlenen Adrian Mierzejewski'nin vuruşu ağlarla buluştu. Ancak hakem Stephan Studer, çok tartışılacak bir ofsayt kararı verdi.



İlk yarının ikinci bölümünde Gustavo Colman ve Paulo Henrique'nin etkili oyunu, Trabzonspor'un Benfica karşısında etkili olmasını sağladı.



Oyunda dengeyi kuran bordo mavililer, hücuma çıkarken kaptırdığı topların ardından ise ilk devrenin sonuna kadar tehlikeli anlar yaşadı. Maçın ilk devresi de golsüz eşitlikle sona erdi.



İkinci yarının başlaması ile bordo mavili ekip, zaman zaman oyunun kontrolünü de eline almaya başladı. Özellikle yeni transfer Paulo Henrique, Benfica savunmasına çok zor anlar yaşattı.



Portekiz ekibi, maç boyunca yakaladığı en net gol pozisyonuna 66. dakikada girdi. Arjantinli Saviola'nın ceza sahası dışından sert şutu, direkten döndü. 60. dakikadan itibaren ev sahibi takımın baskısı da artmaya başladı.



Benfica'nın gol için baskısı 71. dakikada sonuç verdi. Trabzonspor savunmasının arkasına atılan topa hareketlenip, vuruşunu yapan Nolito, Portekiz temsilcisini maçta 1-0 öne geçirdi.



Golün de moraliyle Trabzonspor kalesine ikinci gol için yüklenen Benfica, önemli gol fırsatlarından yararlanamadı. Maxi Pereira'nın ortasını Serkan Balcı topu uzaklaştırdı ancak Benficalı oyuncular, bu dakikada yoğun bir şekilde penaltı itirazında bulundu.



Temsilcimiz 78 ve 79. dakikalarda çok önemli gol fırsatlarını değerlendiremedi. Önce Burak Yılmaz'ın vuruşu kaleciden döndü, daha sonra ise Paulo Henrique'nin şık vuruşu üst ağlarda kaldı.



Benfica'nın gol umudu Oscar Cardozo, Tolga ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Tolga başarılıydı. Ancak 88. dakikaya gelindiğinde Trabzonspor şanssız bir şekilde ikinci golü kalesinde gördü. Ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Gaitan, çok güzel bir vuruşla maçta farkı ikiye çıkardı.



Son dakika içerisinde Burak Yılmaz, girdiği gol pozisyonundan yararlanamadı ve bordo mavili ekip, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın son dakikalarında ikinci golü kalesinde gören temsilcimiz Trabzonspor, tur şansını zora soktu.

BENFİCA: 2 - TRABZONSPOR: 0

Stat: Luz

Hakemler: Stephan Studer, Manuel Navarro, Sandro Pozzi (İsviçre)

Benfica: Artur, Amorim (Dk. 64 Maxi Pereira) , Luisao, Garay, Emerson, Javi Garcia, Perez (Dk. 54 Nolito), Aimar (Dk. 74 Witsel), Gaitan, Saviola, Oscar Cardozo.

Trabzonspor: Tolga Zengin, Serkan Balcı, Giray Kaçar, Glowacki, Celustka, Colman, Zokora, Adrian (Dk. 85 Pawel Brozek), Alanzinho (Dk. 67 Aykut), Burak Yılmaz, Paulo Henrique.

Goller: Dk. 71 Nolito, Dk. 88 Gaitan (Benfica)

Sarı Kartlar: Dk. 23 Giray Kaçar, Dk. 41 Zokora (Trabzonspor), Dk. 44 Ruben Amorim, Dk. 56 Javi Garcia, Dk. 73 Nolito (Benfica)