Trabzonspor TFF'den iptal istiyor

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda oynanan ve sonuçlarının etkilendiği sabit olan müsabakalara ilişkin tescillerin iptali konusunda TFF'ye başvuruda bulundu.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 02.07.2012 tarihli ve 2011/63 esas, 2012/71 sayılı kararıyla 2010-2011 sezonunda oynanan ve sonuçlarının etkilendiği sabit olan müsabakalara ilişkin tescillerin iptali başvurusunda bulundu'' dendi.Başvuruya dayanak olarak Türkiye Futbol Federasyonu Müsabaka Talimatı’nın 26/4 maddesi gösterildi.

Başvuru dilekçesinde gerekçeleri detaylı olarak anlatılan konuyla ilgili olarak talimatlarda yer alan, “Müsabaka sonucunu etkileme eylemi, müsabakanın sonucunun tescilinden sonra anlaşılsa dahi tescil iptal edilir. Tescilin iptali, kulüplere herhangi bir tazminat ve sair talep hakkı vermez” ifadelerine atıfta bulunuldu.

Dilekçenin içeriğinde, Futbol Federasyonu nezdinde “Trabzonspor’un bugüne kadar bu konuya ilişkin olarak yaptığı başvurular, savunma hakkı ve açık yargılama yapılması talebine rağmen duruşma gerçekleştirilmemesi gibi adil yargılanma hakkının temel gerekleri çiğnenerek gerçekleştirilen yargılamalar sebebiyle sonuçsuz kalmıştır” görüşüne yer verildi.

Talebin sonuç ve istem bölümü ise şu cümlelerden oluştu: “Yukarıda açıklanan sebeplerle, Türkiye Süper Ligi’nde 2010 – 2011 sezonunda 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği –Fenerbahçe, 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor – Fenerbahçe, 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe – İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 08.05.2011 günü oynanan K.D.Ç. Karabükspor – Fenerbahçe, 15.05.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Ankaragücü, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor – Fenerbahçe, 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor – Trabzonspor, 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor–İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği–Trabzonspor, 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor – Bursaspor, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor – Trabzonspor ve 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor – İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarının tescillerinin iptal edilerek FMT’nin 24. maddesi çerçevesinde tescilini saygıyla talep ederiz" ifadeleri kullanıldı.