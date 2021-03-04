Trabzonspor, TFF'yi FIFA'ya şikâyet ediyor; "Adalet isteyenler bizimle birlikte gelirler"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Pazartesi günü TFF'yi FIFA'ya şikayet edeceğiz. Adalet isteyen kulüpler bizimle birlikte gelirler" dedi. Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nu FIFA'ya şikâyet edeceklerini belirtirken, "Çıkıp, bağırarak çağırarak taş üstünde taş bırakmayız demek bu işin çözümü değil. Birlikte mücadele edebilecek miyiz? Bir şeyin adını net koyalım. Adalet ve hak mı arıyoruz, yoksa bundan pay mı istiyoruz?" ifadesini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu maç sonrasında şu açıklamaları yaptı:

"Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı, güzel de maç oldu. Pozisyonlara da girdik. Vermiş olduğumuz penaltıyla skor eşitlendiyse de 3-4 net pozisyonumuz vardı. Birini değerlendirebildik. Tek farkla da olsa 3 puan her zaman keyifli oluyor.

Bu meydan muharebesi değil. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş... Ben göreve geleli 3 sene olacak, son 2 sene içinde dört MHK değişti. Değişen bir şey yok. Tartışmalar ve sıkıntılar aynı. Hata artarak devam ediyor.

Arıza motorda. Siz durmadan tekerlek değişiyorsunuz. Buradaki sıkıntı şu, özellikle bizim maçtan itibaren değerlendirecek olursak, üç hakeme de görev verildi. MHK, çok güzel maç yönettiniz mesajını verdi. Allah'ın adaleti gecikmiyor, üç gün sonra tecelli etti.

Aynı pozisyonda, çok daha hafifine, o gün o maçta Cüneyt Çakır'la birlikte Halil Umut Meler kırmızı kart çıkarttı. Mostafa Mohamed'in yüzündeki şaşkınlık ifadesini görüyor musunuz?

Şunu söylüyor o ifade: 3 gün önce VAR'da izleyip vermediğiniz pozisyondan 3 kat daha hafifine nasıl kırmızı kart verirsiniz?

Çıkıp, bağırarak çağırarak taş üstünde taş bırakmayız demek bu işin çözümü değil. Birlikte mücadele edebilecek miyiz? Bir şeyin adını net koyalım. Adalet ve hak mı arıyoruz, yoksa bundan pay mı istiyoruz?

Türkiye'de futbol kuralları kapsamında iç hukuk kapıları kapandığı için örnekleriyle birlikte Pazartesi günü başvuruyu FIFA'ya yapıyoruz. Adalet isteyen kulüpler, bizimle birlikte gelirler. Diğer kulüpler de verilen kararlardan müzdariplerse, onlar da bizimle birlikte FIFA'da mücadele etsin. Sistemin değişmesi lazım. Bağımsızlık, özerklik böyle algılanamaz. Olanlar herkesin gözünün önünde."