Trabzonspor tesislerinde korkutan yangın

T24

Trabzonspor tesislerinde futbolcu Serkan Balcı'nın odasındaki elektrik kontağından yangın meydana geldi.Trabzonsporlu yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet, kulübün Üniversite Mahallesi Ahmet Suat Özyazıcı Caddesi'nde bulunan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 13.30'da organize edilen yemekte bir araya geldi.Yemeğin ardından yardımcı antrenör Mehmet Kulaksızoğlu, futbolcuların odalarının bulunduğu bölümden duman kokusu geldiğini fark etmesi üzerine etrafı kontrol etti.Dumanın Serkan Balcı'nın boş ve kapısı kilitli olan odasından geldiğini fark eden Kulaksızoğlu, odalarında bulunan diğer futbolcuları uyararak binadan çıkarttı.Trabzon Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından yapılan incelemede, yangının Balcı'nın odasındaki elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.Yangında Serkan Balcı'nın odasının kullanılamaz hale geldiği, yanında bulunan teknik direktör Şenol Güneş'e ait odanın ise kısmen zarar gördüğü öğrenildi.