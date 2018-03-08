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Spor

Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11

08 Mart 2018 16:52

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00\'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban, Mustafa Akbaş, Castillo, Durica ve Bero katılmadı. Hafif sakatlıları bulunan N\'Doye ile Abdülkadir Ömür\'ün ise salonda çalıştığı belirtildi. Antrenman öncesi Rıza Çalımbay sahada futbolcularla yaklaşık 10 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından başlayan antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yapıldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)
 

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