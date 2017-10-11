Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig’in 8’nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 18.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı, son bölümde ise taktik çalışmalarına yer verildi. Sakatlıkları bulunan Kucka ve Onazi antrenmana katılmadı. Burak Yılmaz’ın ise kondisyon salonunda çalıştığı belirtildi. Trabzonspor, yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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