T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig’in 8’nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 18

11 Ekim 2017 23:57

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Süper Lig’in 8’nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 18.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı, son bölümde ise taktik çalışmalarına yer verildi. Sakatlıkları bulunan Kucka ve Onazi antrenmana katılmadı. Burak Yılmaz’ın ise kondisyon salonunda çalıştığı belirtildi. Trabzonspor, yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHATrabzonspor Süper LiginTeleset Mobilya AkhisarsporMehmet Ali Yılmaz TesislerindeErsun YanalSakatlıklarıKuckaOnaziBurak YılmazınTrabzonsporFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24