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Spor

Trabzonspor teknik direktörü Yanal: Alanyaspor maçını kazanmak istiyoruz

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta güzel işler yaptıklarını ancak o maçın artık geride kaldığını söyledi, “Şu an tek hedefimiz Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmak ve yolumuza emin

21 Eylül 2017 14:14

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta güzel işler yaptıklarını ancak o maçın artık geride kaldığını söyledi, “Şu an tek hedefimiz Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmak ve yolumuza emin adımlarla devam etmek” dedi.
Bordo mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, kendi işlerini yapıp kendi oyunlarını sahaya yansıtmak zorunda olduklarını belirterek, “Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız her hangi bir uyum sorunu yaşamadı. Takım içerisinde her şeyin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Yine temkinli adımlar atmak zorundayız. Çünkü ligin kalitesi ortada ve bu ligde kimse kimseye mutlak mağlup edeceğim gözüyle bakamaz. O yüzden biz kendi işimizi yapmak ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak zorundayız. Medipol Başakşehir maçında güzel işler yaptık ancak o maç artık geride kaldı. Şu an tek hedefimiz Aytemiz Alanyaspor maçını kazanmak ve yolumuza emin adımlarla devam etmek” diye konuştu.
“LUCESCU BANA MUSTAFA AKBAŞ’I SORDU”
Ersun Yanal, Milli takım teknik sorumlusu Mircea Lucescu’nun kendisini arayarak, Mustafa Akbaş hakkında bilgiler aldığını da ifade ederek şöyle konuştu:
“Mustafa önemli bir oyuncu ancak maalesef taraftarlarımız ona tepki gösteriyor. Kendi oyuncumuza sahip çıkmalıyız. Mustafa Akbaş geçen sezon bir maçta sakatlandı, darbe sonrası kırık 5 santim daha içeri girse belki futbol hayatı bitecekti. Belki daha da kötüsü olacaktı. Ama o halde oynamaya devam etti. Bu çocuk kesinlikle hakareti hak etmiyor. Aksine saygıyı hak ediyor.”

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