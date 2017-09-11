Trabzonspor teknik direktörü Yanal: "Coşkulu takım olacağız"

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR teknik direktörü Ersun Yanal, iyi bir takım olmak zorunda olduklarını söyledi, \"Rekabeti yüksek, coşkulu bir takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Takımının daha iyi olmak için zamana ihtiyaç duyduklarını, oyuncularının ve kendisinin kentte mutlu olduklarını ifade eden Ersun Yanal, şöyle konuştu:

“Transferde son dakikada oyuncular geldi. Volkan ve Hubocan da takıma katılacak. En kısa sürede tüm oyuncuları takıma kazandırıp rekabeti yüksek coşkulu bir takım olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Takım olmak, sevmek ve sevilmek çok önemli. Trabzon’u seven, burada yaşamak isteyen, burayla barışık, kendisini burada mutlu hisseden bir kadromuz var. Burada oynamak ve başarılı olmak için çok çaba sarf ediyorlar. Ben de oyuncular da burada çok mutlu. Trabzonspor’un kendi değerlerine uygun ve kendi değerlerine sarılan bir takım yaratmak için mücadele edeceğiz. Burada yaşamayı, olmayı içine sindiren bunu kavrayan oyunculardan kurulu bir takım olacak.”

\'ELİMİZDE GENÇ VE İYİ BİR KADRO VAR\'

Kötü bir dönemden geldiklerini, geriye dönüp bakıldığında imajımızın sorgulandığını belirten Ersun Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bir anda 3 transfer yaptık iş bitti olayı değil bu. Daha yeni başlıyoruz. 2011’de şampiyonluğa oynayan kadro kurulduktan 3 yıl içinde sonuçlar gelmeye başladı. Şu anda da elimizde iyi ve genç bir kadro var. Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Okay, Castillo, Bero gibi genç oyuncularımız var. Bunları Sosa, Burak, Kucka gibi kaliteli ve tecrübeli oyuncularla harmanlayıp ürünlerini doğru zamanda almalıyız. Yarışarak gelişmek zor bir olay. Doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Umarım sonuçlar da bunları destekler.”

ABDÜLKADİR ÖMÜR: \"HENÜZ YOLUN BAŞINDAYIM\"

Trabzonspor’da ligde geride kalan 4 haftada 2 maçında oynadığı 48 dakika sürede 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Abdülkadir Ömür’ün özellikle Gençlerbirliği maçında ortaya koyduğu performans beğeni topladı. 18 yaşındaki Abdülkadir, maçın ardından sosyal medya hesabı instagramdan yaptığı paylaşımda daha yolun başında olduğunu dile getirdi, “Hayatımın en unutulmaz günlerinden biriydi. Bu forma altında alkışlanmak, destek görmek bana da nasip oldu. Şükürler olsun. Henüz yolun başındayım. Şimdi daha çok çalışma zamanı. Herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

1 GÜN İZİN

Trabzonspor’da Gençlerbirliği maçının ardından futbolculara 1 gün izin verildi. Bugünü izinli geçirecek olan bordo mavililer, yarın saat 19.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

YEREL GAZETELER

Yerel gazeteler, Gençlerbirliği’ni 3-1 yenen Trabzonspor’un ortaya koyduğu performansla galibiyette etkili olan genç oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir’i övdü. Günebakış Gazetesi, “Bu çocuklar, bu Trabzonspor süper” yorumunu yaptı. Karadeniz Gazetesi, “Asi gençlik!”, “Trabzonspor’un gençleri coşunca, Gençlerbirliği perişan oldu” ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, “Bir Ömür tarih Yazıcı”, “Trabzonspor, geri düştüğü maçta Gençlerbirliği’ni Rodallega ve Onazi’nin golleriyle devirdi” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Sonnokta Gazetesi, de “Bizim uşaklar böyle istedi”, “Trabzonspor Gençler’i gençleriyle yıktı” yorumunda bulundu.

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