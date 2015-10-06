Trabzonspor Teknik Direktörü Şota saldırıya uğradı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şota Arveladze, ülkesi Gürcistan'da saldırıya uğradı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; ağabeyi Revaz Arveladze'nin yarıştığı Gürcistan Futbol Federasyonu seçimleri için ülkesine giden Şota, seçimlerin yapıldığı otelin girişinde protestoyla karşılaştı. Şota, gazetecilere açıklama yaptığı sırada rakip aday Levan Kobiashvili'nin taraftarları kendisine tepki gösterdi. Bu sırada Dinamo Tiflis Kulübü Başkanı Roman Pipia ile Şota arasında tartışma yaşandı.

Sözlü olarak başlayan tartışma daha sonra tartaklanma aşamasına gelirken, Gürcü teknik adam etrafındakilerin yardımıyla hemen otele sokuldu.

Gürcistan Futbol Federasyonu seçimlerini, Şota'nın ağabeyi Revaz Arveladze'den 3 oy fazla alan Levan Kobiashvili kazandı.