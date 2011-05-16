-TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ GÜNEŞ: ''HAK ETTİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK'' TRABZON (A.A) - 15.05.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında hak ettikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Güneş, 3-1'lik galibiyetleriyle sona eren maçın ardından yaptığı değerlendirmede, kendi sahalarında kazanmak zorunda oldukları bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, ''Bu bir oyun. Biz bu oyunu emek vererek kazanma adına işimizi yapmaya çalıştık. Özellikle ilk yarı çok pozisyonlar bulduk. Sonuç daha da farklı olabilirdi'' dedi. İkinci yarı zaman zaman rakibin de atakları olduğunu ifade eden Güneş, ''Biz kontrollü oynamaya çalıştık. İkinci yarı daha durgunduk. Rakibin de atakları vardı. Ama maçın geneline bakılırsa hak ettiğimiz bir sonuç aldığımızı düşünüyoruz'' diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında 3 puan aldıklarını ancak gördükleri kart nedeniyle iki oyuncularını kaybettiklerini dile getiren Güneş, şöyle devam etti: ''Böylesine bir maçta iki oyuncu kaybetmek enterasan geldi bana. Allah'tan Abdullah Avcı, az önce canlı yayında ilk pozisyonda penaltı şüphesi olduğunu söyledi. Bizimle oynadıkları ilk maçta da aynı şeyleri söylemişti. Nedense bizim maçta aleyhte, lehte kararlar gündeme geliyor. Ama bugün Holmen'in ayağı yere vurdu ama arkadaşımız onu göremedi. Kamuoyunu nasıl yönlendirirseniz öyle oluşur. Bu oluşum yeni değil, önceden beri yapıldı. Biz bu işe bir futbol oyunu olarak bakıyoruz, diğer oyunlar içinde olmadık. Bugün de futbol adına iyi şeyler yapmaya çalıştık. Hatalarımız var, doğrularımız var. Bunu seyircilerimizin, oyuncularımızın böyle bilmesini istiyorum. Sadece bugün hak ettiğimiz bir sonuç ve toplamda şu anda aldığımız 79 puanımız var. Bizim için eksik puanlar tabi ki olmuştur. Temennimiz 102 puan almaktı, olmadı. Şimdi bir hafta sonra oynayacağımız Kardemir Karabükspor maçıyla 82 puan yapmak istiyoruz. Ondan sonra bakacağız.'' Güneş, bir gazetecinin, ''Az önce kulüp genel sekreteri Hasan Yener, 'umarım Aykut Kocaman'ın yüzü kızarmıştır' şeklinde açıklama yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' yönündeki sorusu üzerine ise şunları kaydetti: ''Başkalarının ne konuştuğunu, dedikodusunu ben hiç yapmadım. Bugün de yapmam. Ben sahaya çıkıp futbolumu oynamaya çalıştım. Yarış adil veya değil söylemini doğru bulmuyorum. Bu çirkinliği oluşturmayın. Ayak oyunlarına alet olmayın. Medyanın görevi tarafsız kalmaktır, gördüğünü yazmaktır. Dedikodu yaparak kavga ortamı yaratmak değildir. Özellikle size tavsiye ediyorum. Benim yöneticim veya rakip takım antrenörüyle ilgili bana soru sormayın.'' ''Seyirci gelmiyor, Trabzonspor'un morali bozuk, maçları çok zor kazanıyor'' denilerek medyada yönlendirmeler yapıldığını savunan Güneş, ''Fenerbahçe'nin Gaziantepspor maçında olmayan pozisyonda bir gol attı. Kamuoyu oluşturduğunuz zaman tarafsız olmuyorsunuz. Gazete kupürlerini daha sonra ben size vereceğim. İsim olarak da vereceğim. Ama şu anda doğru bulmuyorum. Şunu söylemeye çalıştım, kamuoyu oluşturup bizi yarışta piyon olarak kullanılmasını doğru bulmuyorum'' diye konuştu. Güneş, kendi maçıyla ilgili konuştuğuna değinerek, şöyle dedi: ''İki oyuncumuz kart gördü. Attığımız gol doğrudur, değildir bunlar tartışılabilir. Kulüpleri taraflı olarak yorumlamayı doğru bulmuyorum. Biz işimiz iyi yaptık, emek vererek yaptık. Kimseden yardım beklemedik, Kimsenin de yardımıyla buraya gelmedik. Dün de öyle söyledim, bugün de öyle diyorum, lig bittiği zamanda aynı söyleyeceğim. 82 puan alırsak, şampiyon olursak da aynı şekilde olmazsak da aynı şekilde söyleyeceğim. Sezon başından beri maçları kazanmak, rakibe üstünlük sağlamak, oynadığımız oyundan keyif almak ve vermek için mücadele ettik. Bunu yaparken de hatalarımız tabi ki oldu.'' -İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR CEPHESİ- istanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise ligin 33. haftasında oyuna ilk defa bu kadar iyi başladıklarını belirterek, ''İlk 3 dakika için bunu söylüyorum. Holosko ile karşı karşıya şutumuz var. Penaltı pozisyonu var. Ondan sonra savunma merkezinde inanılmaz bireysel hatalar yaptık'' dedi. Kaptırdıkları topla yedikleri gollerin olduğunu ifade eden Avcı, şöyle konuştu: ''Çok kolay top kayıplarında öndeki Trabzonspor'un etkin oyuncuları goller buldu. İlk yarı sonunda 3-0 mağlup duruma düştük. Onun altından kalkmak kolay değil. İkinci yarı daha iyiydik ama 3-4 net pozisyonumuz var. Bir gol bulduk ama gol sayımızı artırabilirdik. Trabzonspor ve Fenerbahçe, son haftaya bu şekilde girdi. İkisini de tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum'' Avcı, Galatasaray ile ilgili söylemlerin dedikodudan ibaret olduğunu ve gelecek sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a ilişkin planlarına şimdiden başladıklarını kaydetti. -BREZİLYALI OYUNCULAR- Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Alanzinho, zor bir maç oynadıklarına değinerek, ''Şampiyonluk için önce bizim maçı kazanmalıydık. Sonra da Fenerbahçe'nin puan kaybı gerekiyordu. Ama iki takım da kazandı. Taraftarımız önünde son maçımızı oynamamız açısından da önemli bir maçı kazandık'' dedi. Jaja ise üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydederek, ''Kendi maçımızı kazandık. Son maçta da aynı şeyi yapmalıyız. Kendi maçımızı kazanacağız ve rakibimizin puan kaybını bekleyeceğiz'' diye konuştu.