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Spor

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, dünyaevine girdi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR teknik direktörü Ersun Yanal, sahalarında mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası nişanlısı İrem Ağan nikah masasına oturdu

24 Eylül 2017 16:33

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR teknik direktörü Ersun Yanal, sahalarında mağlup oldukları Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası nişanlısı İrem Ağan nikah masasına oturdu. Daha önce 5 yıldızlı bir otelde kıyılması planlanan nikahın, ünlü teknik adamın kentte ikamet ettiği evinde kıyıldığı belirtildi.
Süper Ligin 6’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor\'a 3-0 üstünken art arda 4 gol yiyerek mağlup olan Trabzonspor\'un teknik direktörü 56 yaşındaki Ersun Yanal, kıyılan nikahla 6 ay önce nişanlandığı 29 yaşındaki İrem Ağan ile hayatını birleştirdi. Deneyimli teknik adam, geçen aylarda Bodrum\'da, Bodrum esi Belediye Başkanı Mazlum Ağan\'ın kızı olan İrem Ağan ile nişanlanmıştı. Daha önce 5 yıldızlı bir otelde düzenlenmesi planlanan nikâh, kentte Yanal\'ın Kaşüstü\'ndeki evinde gerçekleştirildiği belirtildi. Basına kapalı olan nikaha, Yanal ve Ağan aileleri ile yakın dostları katıldı.

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