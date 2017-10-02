Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımı

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'ın şu anki formuyla ligin en iyi takımı olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı ilerleyişinden de övgüyle bahseden Yanal, özellikle son 20 dakikada Beşiktaş kalesinde yarattıkları baskının altını çizdi.

Ersun Yanal'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Maçın başından itibaren kontrollü oynadık. Hem top bizdeyken hem de rakipteyken rakibin yeteneklerini kontrol etme konusunda çok iyiydik. Merkezden bir gol yedik, Talisca'nın bireysel çabasıyla ve 2'ye 2 oyunla geldi. Çok basit bir oyundu savunma açısından. Bu tür pozisyonları yapabilen, becerikli futbolculara sahip bir rakibimiz olduğunu biliyorduk.

Rakibe başka pozisyon vermedik. Son 20 dakikada da rakibe pozisyon üstünlüğü sağladık. Sonradan oyuna katılan Rodallega ve Yusuf skoru değiştirme çabası gösterdiler. Oyuna katkıları fazlaydı."

"Çok iyi takım olma yolunda adımlar atıyoruz"

"Beşiktaş önemli bir takım. Bunu bir kez daha kanıtladı. Türkiye Ligi'nin şu anda bence en iyi takımı ve bunu da hak ediyorlar. Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenleri de çok iyi.

Biz de çok iyi bir takım olma yolunda adımlar atıyoruz. Geçen hafta yaşadığımız kırılmaları yaşamayacak kadar da iyi bir 'geribildirim' oldu takımımızda."

"Camiamız bizi desteklemeli"

"Önemli seriler yakalayarak puanlarımızla sıralamada olmamız gereken yerlere geleceğiz. Camiamızın da bizi destekleyerek oldukça güçlü bir takımları olduğu hissetmesi gerek.

Takımın ofansif iştahı ve gücünü kırmamak gerekiyor. Bunu kırmadan savunmayı halletmek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu konuda önemli bir gelişim sağlayacağımızı düşünüyorum."

"Önemli oyuncularımız sonradan katıldı"

"Geçen seneki takımla uzun süre 3 golde tuttuk. 13-14 maç 3 gol attık. Bu sene de bunu yapabilecek oyuncular var ama daha ofansif oynuyoruz.

Şu anda takımın yükünü çeken ve organizasyonu kuran oyuncular sonradan katıldı takıma. Bu da bizdeki dengeleri biraz oynattı ama birkaç hafta içinde çözeceğimizi düşünüyorum."