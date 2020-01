Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Kulüp sıkıntı yaşayacaksa transfer yapmam"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, haftalık düzenlediği basın toplantısında devre arasında 2 ya da en fazla 3 transfer yapmayı düşündüklerini söyledi. Çalımbay, “Kulüp maddi açıdan sıkıntıya girecekse transfer yapmamayı göze alırım. Buradaki oyuncuların ve kulübün maddi durumu önemli” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi düzenlediği haftalık basın toplantısında, devre arasında en fazla 3 transfer yapacaklarını söyledi. Alacakları oyuncuların kadrodaki mevcut futbolculardan daha iyi olması gerektiğini anlatan Çalımbay, “Başkanımızla burada toplantı yaptık. Ama transferi tam olarak netleştirmedik ancak önemli bir yol aldık. Transfer kulübümüz için çok önemli. İhtiyacımız varsa mutlaka yapılacak. Ama kulübümüzün maddi açıdan sorunu varsa, mevcut oyuncuların maddi açıdan sıkıntısı varsa transfer yapmam. Buradaki mevcut oyuncuların ve kulübümüzün maddi açıdan durumu çok önemli. Tekrardan transfer yaparak kulübümüzü zor duruma sokacaksak, öyle bir transferde ben yokum. Bu durumda mevcut oyuncularla devam etmeyi göze alabilirim. Benim için kulüp önemli. İyi bir yere geldiysek mevcut arkadaşlarımızla geldik. Bu arkadaşların durumları çok önemli. Bunların hepsini masaya yatıracağız. Yapacağız, yapmayacağız karar vereceğiz. Zaten 2 ya da en fazla 3 transfer yaparız. Alacağımız oyuncular mevcutlardan iyi değilse transfer yapmam. Bizi iyi yere getirecekse oyuncu alırım. Aynı ayarda oyuncu almaya gerek yok. Başkanımızla iyi bir toplantı yaptık. Tüm sorunları, problemleri ele aldık. Önümüzdeki hafta da bir görüşme daha yapıp transferi netleştireceğiz” dedi.

“TAKIMDA AYRILMA KONUSUNDA HİÇ BİR OYUNCU İLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI”

Çalımbay, ‘Takımdan ayrılmak isteyen oyuncu oldu mu?’ şeklinde sorulan bir soru üzerine \"Hiçbir arkadaşımızın ‘buradan ayrılmak istiyorum’ diye bir talebi olmadı. Ya da kimseye ‘siz takımdan ayrılabilirsiniz’ demedik. Tabi ki bu konuda bir talep olursa değerlendiririz, konuşuruz. Dün Bongonda ile yaptığım görüşmede de sadece benden izin istedi. Ailesi ile mahkemeyle ilgili bir sıkıntısı varmış. Onun dışında hiçbir arkadaşımızla transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı\" yanıtını verdi.

“BURSASPOR MAÇI KADER MAÇIMIZ”

Üst üste alınan galibiyetlerin ardından yakalanan çıkışla ilgili değerlendirmede de bulunan deneyimli teknik adam şunları söyledi:

“Bizim böyle bir seri başlatmamız gerekiyordu. Tahminime göre de son 7 haftanın lideri durumundayız. Bu gidişat çok iyi ama önemli olan bunu sonuna kadar sürdürmek. Kalan 2 maçı kazanmalıyız. Seriyi yakalarken burada en büyük pay sahibi futbolcuların arzusu, isteği. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi taraftardı. Hem içerde hem deplasmanda yalnız bırakmadılar. İyi bir takım yarattık. Sonucu kabullenmeyen takım yarattık. Gayet iyi şekilde sonuna kadar maçı bırakmıyoruz. Sonuna kadar götürüyoruz. Son maçta sonradan giren arkadaşların çok etkili olmaları bizi sevindirdi. İlk yarı iyi oynamadık ama ikinci yarı çok daha iyi şeyler yaptık. Sonradan giren arkadaşlar maçı rahatlattı. Kupa maçı da güzel bir havada oldu. Oynamayan, az oynayan arkadaşları kullandık. U21’den aldığımız Hüseyin ve Furkan gayet iyi oynadılar. Özellikle Hüseyin hiçbir zaman zorluk yaşamadı. İyi bir stoper, oyuncu olduğunu gösterdi. Ondan yararlanacağız. Devre arası kampına da U21’den birkaç arkadaşı daha alacağız ve onlardan da yararlanacağız. Ayrıca Kucka’ya da teşekkür etmek istiyorum. Kasımpaşa maçında Mustafa sakatlanınca stoperde sıkıntı yaşadık ve Kucka’nın orada oynamasında karar kıldık. Gerçekten çok iyi oynadı. İyi bir maç çıkardı. Maçtan sonra ona da teşekkür ettik. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sadece önemli olan devreye kadar çok iyi gitmemiz gerekiyor. İki maçımız var. Bunlar kolay değil. Bu maçları da en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Oynadığımız oyunların her maç üzerine çıkmamız gerekiyor. Her maç bizim için önemli. Her maçı kazandığımızda bir sonraki maçın değeri arttı. Bursaspor maçının değeri de inanılmaz arttı. Kader maçımız gibi bize yön verecek maç. Diğer maçlardan daha da öne çıktı. Bu maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Arkadaşlarıma inanıyorum ve güveniyorum. Onlar da maçın öneminin farkında. İnşallah taraftarımızın da desteğiyle bu maçtan alnımızın akıyla çıkacağız.”

“ÇALIŞAN HERKESİN BİZDE YERİ VAR”

Çalışan her oyuncunun görev alabileceğini ifade eden Çalımbay, bu konuda da şöyle konuştu:

“Bütün arkadaşlarımdan yararlanmak istiyorum. Benle çalışan, takımı düşünen, işini yapan arkadaşımız her zaman görev alır. Bizim buraya gelip de görev vermediğimiz hiçbir arkadaşımız yok. Oynamaları bana değil kendilerine bağlı. Kimseye önyargılı değiliz. Arkadaşımız çalışır işini yaparsa, kulübe faydalı olursa, her zaman yeri vardır. Tabi ki geldiğimizden beri konuştuğumuz bir şey var. kalabalık futbolcu topluluğu. O yüzden yedek kalma, oynamama sonradan girme olacak. En önemli şeylerden biri Rodallega. Çok güzel grafik çiziyor. N’Doye, Burak da iyi oynuyor. Birisi dinlenecek. Çok iyi oldukları için ikisini oynatıyorum, üçüncü forvete şans doğuyor. Hepsini bir arada tutmamız gerekiyor. Hepsine ihtiyaç var. Oynamadıkları zaman üzülüyorlar. Yarın kura çekilecek, kupa maçı var. Kupada ilerlememiz gerekiyor. Camiaya yakışan, kupada ilerlemek. Kupa bizim için lig kadar önemli. Orada arkadaşlarımızı kullanacağız. Bu temponun üzerine çıkacaklar. Bu turu da geçersek oradaki arkadaşların önemi, değeri artıyor. Herkesin ona göre düşünmesi gerekiyor. Keşke fırsat olsa herkesi oynatsam. Kupa maçından memnunum. Oynayan arkadaşlar daha üstü seviyele çıkmaları gerekiyor. Kuralar çekilecek, rakipler kuvvetli çıkıyor. Herkes her şeyini vermek zorunda. Başka yolu yok. Oynayan oynamayan herkese güveniyorum. Hepimiz bir hedefte birleşip inşallah Trabzonspor’umuzu iyi bir yere getireceğiz.”

“SADECE MİLLİ TAKIMA ÖMÜR BOYU İMZA ATARIM”

Başkan Muharrem Usta ile yaptığı toplantıda kendi konusunun hiç açılmadığını söyleyen Çalımbay, şunları kaydetti:

“Benim konum hiç açılmadı. Ben açmam zaten, hele hele bu ortamda. Kulübümüz benden 2 yıllık mukavele istedi ben 1 yıl istedim. Kendime ve ekibime güveniyorum, işimi de çok seviyorum. Onun için Trabzonspor’da başarılı olursam devam ederim. 5 sene imza atsan ne olur. Sadece milli takıma ömür boyu imza atarım. O ayrı. Türkiye’de maalesef bir gerçek var. Gidiyorsun çalışıyorsun bir bakıyorsun ayrılalım deniyor. Ben 3-5 sene öyle sonuna kadar hocasına sahip çıkacak yönetim görmüyorum. Yarın öbür gün çok iyi proje ile gelinir harbi olunursa atarsın. Benim düşüncem, Trabzonspor’u mükemmel bir yere getirmek. Taşın altına elimize koyduk. 5 yıllık sözleşmeye karşıyım. Yapacak adam varsa yaparım.”

“PSİKOLOG BURAK’A DEĞİL HERKESE LAZIM”

Deneyimli teknik adam, “Burak Yılmaz’a psikolog lazım mı?” şeklinde sorulan bir soruya ilişkin şöyle yanıt verdi:

“Burak için değil, bütün oyunculara, bize de lazım. Futbolculuk bana göre çok kolay, kendinden sorumlusun. Teknik direktörlük en zor meslekten bir tanesi. Bize de psikolog lazım. Futbolculara kesinlikle lazım. O psikoloğun çok iyi olması, sporun içinden gelmesi gerekiyor. Yenilgiyi, galibiyeti bilmesi gerekiyor. Oyuncu oynatmıyorsun sıkıntıya giriyor onu ayarlaması gerekiyor. Oyuncu çok iyi oluyor havaya giriyor toparlama gerekiyor Aile problemi oluyor buraya yansıtıyor. İşin en kötüsü futbolcu için buradaki üzüntüsünü ailesine taşıyor. Psikolog sadece Burak’a değil bütün futbolculara, teknik direktörlere lazım.”

“DURİCA İLE MUSTAFA BURSASPOR MAÇINDA YOK”

Takımda sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili de bilgi veren Çalımbay, “Mustafa Akbaş ile Durica Bursaspor maçında oynamayacak. Stoperde bir sıkıntımız var. Uğur’un oynama durumu var” diyerek açıklamasını tamamladı.

