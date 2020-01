Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Fenerbahçe maçını gergin hale getirenler var"

Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak \"Bu maçı gergin hale getirenler var. Tabii ki bu derbi bir maç. Bu maçı mutlaka çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor\" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında pazar günü sahalarında konuk edecekleri Fenerbahçe maçı ile ilgili Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Sezonun ikinci yarısına kötü başlangıç yaptıkları yönündeki eleştirilere katılmadığını ifade eden Çalımbay, \"Kötü başlangıç dediğinde, sanki fark yedik, böyle başlamayın. \'Kötü başlangıç\' diye bir şey yok. Aldığımız puanla 2 takımı aşağıda bıraktık üstlerini çıktık. \'İyi başlayamadık\' deyin. Aldığımız puan bana göre iyi puan, size göre olmayabilir. Bazı konularda biraz daha şey olursanız daha iyi olur. Çok kötü mağlubiyet olur veyahut başka bir şey olur. Ben o eleştiriyi kabul etmiyorum. Takımım golü bulması gerektiği zaman golü buldu. Hedefimiz oradan galip ayrılmaktı. Trabzonspor takımı olarak çalışıyoruz. Tabii ki sonuna kadar en iyi şekilde bitireceğiz ligi. Bu takım normalde sizin takımınız. Onun için bazı konularda sizin sahip çıkmanız gerekiyor. Sanki her şey bitmiş gibi. Bizim hedefimiz belli. Şu anda 5\'inci sıradayız. Söylediğiniz şeyi kabul etmiyorum. Takım kötü gibi. Mağlubiyet almışız, çok kötü netice almış olsak o zaman haklısınız. Aldığımız 1 puan bana göre kötü değil. Karşınızda ki takım iyi bir takım ve can derdinde olan takım vardı. Alınan 1 puan için biz iyi de demiyoruz, çok kötü de demiyoruz. 10 kişi kaldılar, biz ona göre daha olmalıyız diyebilirsin. Kötü başlangıç denildiğinde olmuyor\" dedi.

‘BU MAÇI GERGİN HALE GETİRENLER VAR’

Sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çalımbay şunları söyledi: \"Bu maçı gergin hale getirenler var. Tabii ki bu derbi bir maç. Bu maçı mutlaka çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bunu tek bir maç gibi görmek bence yanlış. Ligde geleceğimiz yer, alacağımız galibiyetler çok önemli. Nasıl Galatasaray maçını kazanıp, mükemmel çıkış yakaladıysak ben yine aynı şekilde olacağına inanıyorum. Bu maçı soğukkanlılıkla bekleyeceğiz. Taraftarımız gereken desteği zaten verecektir. Bütün oyuncularımız bunun bilincinde. Bu maçı bize yakışır şekilde bitireceğiz.\"

NOVAK, DERBİ MAÇTA YOK

Yeni transfer Filip Novak’ın Fenerbahçe maçı öncesi sakatlığı bulunduğunu da kaydeden Çalımbay, \"Novak, yüzde 90 oynamayacak. Sakatlığı nüksetti. Burak’ın durumu ise yüzde 99 oynayacak. Orada mecburen Novak’ın olmadığı yerde değişiklik yapmak zorundayız. Bizim öyle sıkıntılarımız var. Onu da mazeret olarak göstermiyorum. Kim oynarsa oynasın, en güzel şeyi yapacağına yürekten inanıyoruz. Kadromuzu daha netleştiremedik. Bugün yarın sakat arkadaşlarımızın durumu belli olduktan sonra ona göre karar vereceğiz. Bu maçta kimin oynayıp oynamadığı skorun değil. Kazanmak için çıkacağız. Ama ligde ki sadece maçımız Fenerbahçe maçı değil. Bizim amacımız Trabzonspor’u çok iyi yerlere getirmek ve bunun başlangıcı da Fenerbahçe maçıdır\" ifadelerini kullandı.

CAMİAYA BÜTÜNLEŞME ÇAĞRISI

Fenerbahçe maçı öncesi camiaya bütünleşme çağırısı yapan Çalımbay, \"Trabzonspor için Fenerbahçe maçı çok çok önemli ama hele hele kendi sahamızda oynayacağımız maçlar çok önemli. Bizim bu maçı iyi bitirmemiz gerekiyor ki üst sıralar için koyduğumuz hedefe bir adım daha yaklaşalım. Benim Trabzon’da gördüğüm şey, arkadaşlar eleştirmeyi çok seviyor. Kötüyken, daha kötü olmayı çok seviyor. Böyle şeylerden mutlu mu oluyor bilmiyorum. Arkadaşlar bu takıma destek vermek gerekiyor. Bulunduğu yer kötü bir yer değil. Bulunduğu yer iyi yerde. Bizim ilk başladığımız yerde kötüydü. Bu takıma destek verilmesi gerekiyor, bu takıma nasıl oyuncu alınır, nasıl takviye yapılır kimse onu söylemiyor, başka şeylere geçiyor. Biz burada bir sürü şeyle uğraşıyoruz. Bütün camia olarak bütünleşmeye çağırıyoruz. Sizden istediğimiz bu yönlerde giderseniz Trabzonspor’a çok daha faydası olur her şeyin\" diye konuştu.

‘RODALELGA OYNAMADIĞI ZAMAN ÜZÜLÜYOR’

Deneyimli golcü Rodallega’nın takımda mutsuz olduğu yönündeki söylemlerle ilgili bir soru üzerine konuşan Çalımbay, \"Rodallega’yla ilgili sözleşmesinde bir madde var. Onu kullanarak Rodallega’ya transfer teklifleri gelebilir bu gayet normal. Dün konuşuldu ve o konu kesin kapandı gitti. Rodallega gibi diğer arkadaşlarımız da oynamadıkları zaman gitmek isteyebilir. Bizim takımımızdaki oyuncuların hepsi birbirine aynı ayardalar. Transfer olduklarında takımlarının en iyileri konumundaydılar. O yüzden tabii ki oynamadıkları zaman mutsuz olacaklardır. Onu kullanmaya çalışıyoruz. Ama onun olduğu yerde Burak var, N\'Doye var. Arkadaşlarıyla uyumu çok iyi, bizim söylediğimiz şey Rodallega’nın oynamadığı zaman üzüldüğü yoksa başka bir sorun yok\" yanıtını verdi.

