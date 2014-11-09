Trabzonspor, 'teknik direktörsüz' çıktığı maçta Konyaspor'u 3-2 yendi

Çalkantılı günler yaşayan ve Vahid Halilhodzic ile yollarını ayıran Trabzonspor, yardımcı antrenör ile çıktığı maçta Konyaspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Bordo mavililerin gollerinden ikisi Lokeren maçına yedek başlaması çok tartışılan Cardozo'dan geldi.

Teknik Direktör Valid Halilhodzic ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor maça Boşnak teknik adamın Fransız yardımcısı Jacky Bonnevay yönetiminde çıktı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, ilk 11'de en çok dikkat çeken isim Cardozo oldu. Lokeren maçına yedek başlayan ve 90+3'te oyuna alınan Oscar Cardozo, bu kez Yatabare'nin yerine 11'de sahaya çıktı. Bordo mavililerde, Lokeren maçı 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği daha yapıldı. Yatabare'nin yanı sıra Waris, Papadopoulos, Fatih Atik, Musa Nizam da yedek kulübesinde oturdu. Cardozo, Özer Hurmacı, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan ve Salih Dursun ise 11'de görev aldı.

Trabzonspor sahaya Fatih Öztürk, Bosingwa, Belkalem, Medjani, Mustafa Akbaş, Salih Dursun, Constant, Mehmet Ekici, Özer Hurmacı, Yusuf Erdoğan, Cardozo 11'iyle çıktı.

Aykut Kocaman yönetiminde geçen hafta oynadığı ilk maçtan 3 puanla ayrılan Torku Konyaspor ise karşılaşmaya Belec, Tolga Ünlü, Kokalovic, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Mehmet Güven, Torje, Hleb, Ömer Ali Şahiner, Hasan Kabze 11'iyle başladı.

Maçın bir diğer dikkat çeken yönü ise tribünlerin boş kalmasıydı. Bordo mavili taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yaklaşık 5 bin taraftar karşılaşmayı izledi.

Maçta ilk gol konuk ekipten geldi. 7. dakikada orta alandan gelişen organize Torku Konyaspor atağında, sağ taraftan Ömer Ali Şahiner'in pasında yakın mesafedeki Hasan Kabze, topu tamamlayarak filelere gönderdi: 0-1

10. dakikada Mehmet Ekici'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, top yan direkten döndü. Dönen topu son olarak Yusuf Erdoğan, kafayla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak Belec'de kaldı.

18. dakikada Constant'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Yusuf Erdoğan ile yükselen Tolga Ünlü, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Cardozo'nun topu filelere gönderdiği ilk penaltı atışında bordo-mavili futbolcuların ceza alanına atıştan önce girmesi nedeniyle hakem Yankaya, golü geçerli saymadı. Paraguaylı oyuncu, ikinci kez kullandığı penaltı atışında da meşin yuvarlağı kaleci Belec'in solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1

30. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattaki Salih Dursun'un kafa pasında, ceza alanı içindeki Özer Hurmacı topu arka tarafta bulunan Yusuf Erdoğan'a aktardı. Bu futbolcu da kaleci Belec'den sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

33. dakikada Cardozo'nun kafa pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak sol çaprazdan ceza alanına giren Yusuf Erdoğan'ın yerden şutunda, kaleci Belec sol tarafına gelen topu yatarak kornere çeldi.

İlk yarıdaki kalan sürede sonuç değişmedi ve bordo mavililer soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gitti.

İkinci yarı da tıpkı ilk devredeki gibi konuk ekibin golüyle başladı. 49. dakikada orta alanda topla buluşan Ali Çamdalı ceza sahası önünde bulunan Hasan Kabze'ye uzun bir pas yolladı. Hasan Kabze topu hemen gerisindeki Ömer Ali Şahiner'e indirdi. Ömer Ali Şahiner bekletmeden Hasan Kabze'ye geri yolladığı topa Trabzonspor savunmasında Medjani dokundu ama geri gelen topu önünde bulan Ömer Ali düzgün bir vuruşla skora denge getirdi: 2-2

59. dakikada ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Ali Çamdalı topu düzelttikten sonra sol ayağı ile çok sert vurdu fakat top az farkla auta çıktı.

63. dakikada ceza sahasının hemen dışında Cardozo hemen solundaki Yusuf Erdoğan'ı gördü ama bu oyuncunun vuruşunda top farklı bir şekilde dışarı gitti.

67. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Ekici penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. O noktada bulunan Oscar Cardozo kafa vuruşunu yaptı fakat kaleci Vid Belec üstüne gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

71. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasan Kabze hemen sağındaki Tolga Ünlü'ye topuk pasını verdi. Ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Tolga Ünlü gelişine sağ ayağı ile şutunu çekti fakat top kalenin üzerinden auta çıktı.

75. dakikada Aleksandr Hleb'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Fatih Öztürk köşeye giden topu son anda çelerek kornere gönderdi.

77. dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Bosingwa'nın sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde iyi yükselen Oscar Cardozo şık bir kafa vuruşu ile topu köşeye göndererek takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Trabzonspor golden sonra farkı ikiye çıkarmak için Mehmet Ekici ile arka arkaya pozisyonlar üretti ama ikisinde de şanssızlığının kurbanı oldu.

79. dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Mehmet Ekici sağ ayağı ile çok iyi vurdu fakat top sol direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü.

Hemen 1 dakika Fatih Atik'in pası ile ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan isim yine Mehmet Ekici oldu ve sağ ayağı ile yine çok sert vurdu. Fakat top bu sefer de üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Kalan dakikalarda iki takımın da arayışları golle sonuçlanmadı ve Trabzonspor mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo mavililer böylece ligde 2 maçlık aranın ardından kazanarak, 9. maçta 2. galibiyetini aldı ve puanını 12'ye yükseltti. Konuk Konyaspor ise 9 puanda kaldı.