Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaştı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Süper Lig’in 8’inci haftasında 6-1’lik Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile anlaşma sağladı.

Bordo-mavili yönetimin, akşam saatlerinde teknik direktör Rıza Çalımbay ile yaptığı görüşmelerin ardından 2018-19 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardığı belirtildi. Yarın sabah saatlerinde Trabzon\'a geleceği bildiren deneyimli teknik adam için, burada yapılacak son görüşmelerin ardından imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. Çalımbay, son olarak bu sezon Süper Lig ekibi Antalyaspor’da görev yapmıştı.

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