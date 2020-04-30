Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: İki kupa da bizim olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Çimşir, "Oyuncu grubuna inancım sonsuz. Sahada problem çözebilen oyuncu sayımızın fazla olması, bizim en büyük avantajımız. Ayrıca şampiyonluğa hasret bir oyuncu grubu ve camia var. Hem onların enerjisi hem bizim sahadaki coşkumuz, isteğimiz, arzumuz bu süreci belirleyecek. Ben kalan 8 haftada istenen, arzulanan hedefe iki kulvarda da ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çimşir, takımın başarısında büyük payı bulunan Norveçli golcü Sörloth'un transfer döneminde kendilerine başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından söylendiğini belirterek, "Böyle bir oyuncu var, bakar mısınız, dedi. Biz de baktık, inceledik olumlu rapor verdik. O da sağ olsun bizi mahcup etmedi" dedi.



Hüseyin Çimşir, haziran ayının ilk haftasında lig başlayacak şekilde antrenman planlaması yaptıklarını sözlerine ekledi.