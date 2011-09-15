-Trabzonspor tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde MİLANO (A.A) - 14.09.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu ilk maçında İtalya'da İnter ile karşılaşan Trabzonspor, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup mücadelesine çıktı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımına 2-0 ve 1-1'lik sonuçla elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalan bordo mavililer, Athletic Bilbao ile 0-0'ın rövanşında Türk Telekom Arena Stadı'nda yapacağı maçı beklerken Fenerbahçe'nin yerine Şampiyonlar Ligi grup maçlarına dahil edilmesi kararıyla bir ilki gerçekleştirme fırsatı yakaladı. Kararın ardından kura çekimi sonucu UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda İtalya'nın İnter, Fransa'nın Lille ve Rusya'nın CSKA Moskova takımının bulunduğu grupta yer alan bordo mavili takım, 44 yıllık tarihinde devler liginde ilk puan mücadelesine çıktı. -28 yıl sonra karşı karşıya geldiler- Daha önce UEFA Kupası'nda İtalya'nın İnter takımı ile ilk kez 14 Eylül 1983'te sahasında karşılaşarak 1-0 galip gelen Trabzonspor, 28 yıl sonra yine bir 14 Eylül gününde rakibiyle karşı karşıya geldi. Tarihinde ikinci kez İtalya'nın İnter takımı ile eşleşen bordo-mavili takım, rakibiyle ilk olarak 1983-84 sezonunda UEFA Kupası 1. turunda karşılaşmıştı. Trabzonspor, 14 Eylül 1983 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan maçta rakibini 88. dakikada Tuncay Soyak'ın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. İtalya'da 28 Eylül'de yapılan rövanş maçında 47. dakikada Altobelli'nin penaltıdan, 87. dakikada da Collovati'nin attığı gollerle sahadan 2-0 yenik ayrılan bordo mavili takım kupaya veda etmişti. -Burak, Adrian ve Volkan Şen yok- İtalya'ya 20 kişilik futbolcu kadrosuyla gelen bordo-mavili takımda, cezalı oyuncular Burak ve Adrian ile sakatlıkları bulunan Onur, Piotr Brozek, Barış Özbek, Barış Ataş ve Tayfun Cora ile önceki takımı Bursaspor'da Avrupa kupası maçına çıktığı için Şampiyonlar Ligi grup maçlarında oynayamayacak Volkan Şen, takımda yer alamadı. Teknik direktör Güneş, 18 kişilik maç kadrosuna ise Milano'ya getirdiği oyuncular içerisinden üçüncü kaleci Zeki ile Sezer Badur'u almadı. -Slovaklardan Cech 11'de- Trabzonspor'un transferde kadroya dahil ettiği Slovak oyunculardan sadece Marek Cech ilk 11'de sahada yer aldı. Ligin ilk haftasındaki Manisaspor maçında 69. dakikada oyuna giren Cech, ilk kez yeni takımıyla 11'de sahaya çıktı. Bordo mavili takım da Manisaspor maçından 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Mustafa Yumlu, Adrian, Burak ve Volkan forma giymezken Glowacki, Alanzinho, Cech ve Henrique 11'de görev aldı. -7 yabancılı Trabzonspor- Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Cech, Glowacki, Henrique, Zokora, Colman, Alanzinho, Celustka olmak üzere sahaya 7 yabancı oyuncu sürdü. Yedeklerde ise Vittek, Sapara ve Pawel Brozek olmak üzere 3 yabancı oyuncu yer aldı. -Güneş kulübede yer alamadı- Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile deplasmanda yaptığı maçta kırmızı kart görerek karşılaşmanın hakemi tarafından tribünlere gönderilen ve daha sonra 2 maç ceza alan teknik direktör Şenol Güneş, bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alamadı. Güneş'in karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kalması nedeniyle takımın başında yardımcı antrenör Ünal Karaman bulundu. -Şener bu sezon ilk kez- Futbolda şike soruşturması kapsamında bir süre önce koyulan yurt dışı çıkış yasağı kaldırılan kulüp başkanı Sadri Şener de maçı izleyenler arasında yer aldı. Bu sezon Avrupa kupalarında Benfica maçı için Portekiz'e, Ahtletic Bilbao maçında da İspanya'ya gidemeyen Şener, bu defa takımını İtalya'da izleme fırsatını yakaladı. -Güvenlik önlemleri- Karşılaşmada 150 polis, 650 özel güvenlik, 200 de yer gösterici personel görev yaptı. Maçı izlemek için araçlarla stadyuma gelen misafir takım taraftarları otobüslerden indirildikten sonra bilet ve gerek görülürse pasaport kontrolünden geçirilerek üst aramasına tabi tutuldu. Ayrıca, stadyumda her iki dilde de uyarıcı anonslar yapılarak taraftarların yanıcı maddeler kullanmamaları, sahaya yabancı maddeler atmamaları ve ırkçılık içeren tezahüratlardan uzak durmaları istendi. -3 bin Trabzonsporlu taraftar- Trabzonspor'un İnter ile yaptığı karşılaşmayı yaklaşık 3 bin bordo-mavili taraftar izledi. Trabzonspor kafilesi ile gelen taraftarların yanı sıra Almanya, Belçika, Fransa gibi çevre ülkelerden Milona'ya gelen gurbetçiler, bordo-mavili takımı zorlu deplasmanda yalnız bırakmadı. Maçın oynandığı 79 bin kişilik Giuseppe Meazza stadında büyük boşluklar olduğu gözlendi. Yaklaşık 20 bin dolayında İnter taraftarı takımlarını destekledi İnter Kulübü'nün, Trabzonspor yönetim kurulu ve UEFA temsilcisine bugün yemek verdiği bildirildi.