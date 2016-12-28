Trabzonspor tarihin en kötü sezonunu yaşıyor

Geçtiğimiz sezonunun 5 puan gerisinde kalan Trabzonspor, aldığı 8 mağlubiyetle, en kötü sezonunu yaşıyor.

1974-1975 sezonunda, galibiyetlere 2 puan verildiği sezonda oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda ise oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.

Fanatik'in haberine göre; Karadeniz ekibi, lige çıktığı 1974-1975 sezonunda bile oynadığı 16 maçta 5 mağlubiyet alırken, bu sezon aldığı 8 mağlubiyetle ilk yarıda Spor Toto Süper Lig tarihinin en fazla yenilgisini alarak bu alanda rekora imza attı.

En çok puan kaybedilen sezon

Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda yaşadığı puan kayıplarıyla da tarihinin en çok puan kaybettiği dönemini yaşadı. Bordo-mavililer, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 30 puan kaybetti.

Trabzonspor, bu sezon zirve ile arasında da tarihi bir farka imza attı. 18 puanda kalan Karadeniz ekibi 36 puanlı Başakşehir'in 18 puan gerisinde kalarak zirve ile arasındaki puan farkını epeyce açtı.