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Spor

Trabzonspor taraftarlarından Güneş'e: Trabzon'u sattın

Şenol Güneş, Trabzonlu taraftarlara otobüsten inip cevap verdi

04 Mart 2018 20:04

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, karşılaşma için bu kente gitti.

Takımı havaalanında karşılamaya gelen Beşiktaş taraftarları, futbolcular ve teknik heyet lehine tezahüratlarda bulunurken, bu ekibin içine girmiş olan birkaç Trabzonspor taraftarı, Teknik Direktör Şenol Güneş'e otobüse bindiği sırada tepki gösterdi ve "Trabzon'u sattın" dedi. İlk başta Güneş, bu söylemi duymazdan gelirken, aynı taraftarlar tekrar Şenol Güneş'e "Trabzon'u sattın" ifadelerini kullandı. İkinci kez tepki gösterilmesi üzerine otobüsün kapısından dışarıya sarkan Şenol Güneş, "Ben kimi satmışım? Esas siz Trabzon'u satıyorsunuz" cevabını verdi.

Şenol Güneş, polislere tepki gösterdi 

Güneş'in cevap vermesinin ardından otobüs hareket ederken, taraftarların yeniden tepki göstermesi üzerine Şenol Güneş, takım otobüsünü durdurarak bu kez polislere tepki gösterdi. Bir polisin yanına giden Güneş, "Burada suçlu sizsiniz. Bunlar paralı kişiler. Bunları siz gözaltına almıyorsunuz. Bunları araştırın. Bunlar Fenerbahçe taraftarı bile olabilir" dedi. Bunun üzerine polis, Trabzon taraftarlarını otobüsün geçtiği bölgeden uzaklaştırdı. Kafile, kamp yapacağı otele doğru hareket etti. 

(Fanatik)

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