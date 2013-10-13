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Spor

Trabzonspor taraftarları TFF binasını taşladı

TFF binasının önünde protesto gösterisi yapan Trabzonspor taraftarları, polisin kurduğu barikatı yıkmaya çalışınca kısa süreli arbede yaşandı

13 Ekim 2013 19:36

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önünde toplanan bir grup Trabzonspor taraftarı; şike ve kupa protestosu gerçekleştirdi.

İstinye Park önünde öğle saatlerinde toplanan Bordo-mavili taraftarlar, büyük bir grup ile meşaleler yakıp, sloganlar atarak TFF binasına yürüyüşe başladı. Bina önünde toplanan yaklaşık bin kadar taraftar, Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım aleyhinde sloganlar attılar. Taraftarlar daha sonra TFF bayrağını indirdi ve yerine Trabzonspor bayrağı astı. Ayrıca, bir piknik tüpü de Federasyon binasının önüne bırakıldı.

Kısa bir basın açıklaması yapan Bordo-mavili taraftarlar, "O kupa buraya gelecek. Adaletsizliğin son bulmasını ve çalınan kupamızın geri gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu arada protestolarını sürdüren taraftarlar, polisin kurduğu barikatı yıkmaya çalışınca kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra taraftarlar TFF binasına taş ve pet şişe fırlattı. Olaylar sırasında atılan taşlar nedeniyle bir polis müdürü burnundan yaralandı. Binlerce taraftar, federasyon ve Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulunurken, muhtemel bir taşkınlığa karşı polis federasyon binası önünde TOMA'ları da hazır tuttu.

Basın açıklamasının ardından bordo-mavili taraftarlar, dağıldı.

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