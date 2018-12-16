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Spor

Trabzonspor taraftarları GS Store'a saldırdı

"Biz kepenkleri indirmek zorunda kaldık. Çalışamıyoruz, mağazayı kapattık"

16 Aralık 2018 19:28

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı için İstanbul'da toplanan Trabzonspor taraftarlarından bazıları, Galatasaray ürünlerinin satıldığı GS Store'a saldırdı.

İstikla Caddesi'nde bulunan GS Store'a saldıran Trabzonsporlu taraftarlar, mağazada maddi hasar yarattı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraftarlara müdahale etti. 

"Kepenkleri indirmek zorunda kaldık"

Saldırıdan etkilenen bir GS Store çalışanı, "Biz kepenkleri indirmek zorunda kaldık. Çalışamıyoruz, mağazayı kapattık" dedi.

Mağazanın kapanmasının ardından bordo-Mavili taraftarlar olay yerinden uzaklaştı.  Birçok Galatasaray taraftarı da sosyal medyadan yaşananlara tepki gösterdi.

İşte bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı saldırı anı:

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