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Spor

Trabzonspor taraftarından Şenol Güneş'e ziyaret

Bordo-mavili taraftarlar birlik mesajı verdi

05 Mart 2018 00:37

Bugün birkaç Trabzonspor taraftarı ile Şenol Güneş arasında yaşanan gerginlikten sonra bordo-mavili bir grup taraftar, Güneş'i Beşiktaş'ın konakladığı otelde ziyaret edip, çiçek verdi.

Ne olmuştu?

Takımı havaalanında karşılamaya gelen Beşiktaş taraftarları, futbolcular ve teknik heyet lehine tezahüratlarda bulunurken, bu ekibin içine girmiş olan birkaç Trabzonspor taraftarı, Teknik Direktör Şenol Güneş'e otobüse bindiği sırada tepki gösterdi ve "Trabzon'u sattın" dedi. İlk başta Güneş, bu söylemi duymazdan gelirken, aynı taraftarlar tekrar Şenol Güneş'e "Trabzon'u sattın" ifadelerini kullandı. İkinci kez tepki gösterilmesi üzerine otobüsün kapısından dışarıya sarkan Şenol Güneş de, "Ben kimi satmışım? Esas siz Trabzon'u satıyorsunuz" cevabını vermişti

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