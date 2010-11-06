-TRABZONSPOR TARAFTARINA UYARI TRABZON (A.A) - 06.11.2010 - Trabzonspor Kulübü, Galatasaray ile yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları maç öncesi taraftarlarını uyardı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların maçta koltuk kırılmaması, meşale yakılmaması, sahaya konfeti, yabancı madde atılmaması, küfürlü tezahürat yapılmaması ve merdiven boşluklarına oturulmaması konularında dikkatli olmaları istendi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''5149 sayılı Sporda Düzensizliğin Önlenmesine dair kanun ve TFF talimatları gereği stadyumlarda meşale yakmak, stadyumlara yanıcı, yakıcı maddeler sokmak, sahaya konfeti, su şişesi ve benzeri maddeler atmak, koltuk kırmak, merdiven boşluklarına oturmak ve kötü tezahüratta bulunmak kesinlikle yasaktır. Bu gibi eylemler neticesinde kulüpler ciddi cezalarla karşı karşıya kalmakta ve eylemi gerçekleştirenler de cezalandırılmaktadır. Bu nedenle kulübümüzün maddi, manevi zarara uğratılmaması için tüm taraftarlarımızdan konuya hassasiyet göstermelerini, meşale yakmamalarını, sahaya başta konfeti olmak üzere yabancı madde atmamalarını, koltuklara zarar vermemelerini, kötü tezahüratta bulunmamalarını ve merdiven boşluklarına oturmamalarını istiyoruz. Tüm taraftarlarımızdan konuya hassasiyet göstermelerini ve takımımızı tüm maç boyunca centilmence desteklemelerini bekliyoruz.''