Trabzonspor taraftarına teşükkür





Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı derbi maçı Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda izleyen Trabzon Valisi Nuri Okutan, Bordo - Mavili taraftarlara sağduyulu davranışları nedeniyle teşekkür etti.



Okutan, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş maçında Trabzonsporlu taraftarların kendilerine yakışır bir centilmenlik içerisinde maçı izlediklerini belirterek, "Beşiktaş maçının skoru beni fazla memnun etmedi ama taraftarların tutumu beni fazlasıyla memnun etti. Trabzon seyircisine bu tutumundan dolayı, şehrin mülkü amiri ve bir Trabzonspor taraftarı olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Okutan, Trabzonspor taraftarlarının sahaya pet şişe atan, bir taraftara gösteridiği tepkinin centilmenlik göstergesi olduğunu da belirterek, "Trabzon'un bir spor, kültür ve sanat şehri olduğunu herkese bir kez daha kanıtlamış olduk. Trabzon hırçınlıkların yaşandığı bir şehir değil, güzelliklerin yaşandığı bir şehir olarak her zaman adından söz ettirecek" diye konuştu.





