-Trabzonspor taraftarına sağduyu çağrısı TRABZON (A.A) - 25.08.2011 - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, UEFA'nın Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe'nin yerine grup maçlarına Trabzonspor'un dahil edilmesi kararına ilişkin olarak, "Sevinirken kimseyi tahrik etmemeye çalışacağız. Özellikle taraftarlarımız bu konuda sağduyulu olacaktır" dedi. Yener, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini belirterek, "Bu bakımdan önem verdiğimiz bir konu bu. Ayrıca şu anda Trabzonspor olarak Türk futbolunu özellikle bu kaotik ortamda en iyi şekilde temsil etmemizin gerekliliğini de biliyoruz" diye konuştu. Sorumlulukların büyük ölçüde artmış olduğunu söyleyen Yener, "Ben inanıyorum ki Trabzonspor, teknik kadrosu, futbolcusu, yönetimi ve taraftarıyla ile Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek. Şu anda amacımız gruplardan bir üst tura çıkabilmek. Bunun tabi kolay olmadığını da biliyoruz ama dediğim gibi Trabzonspor hiçbir zaman hedefsiz olmaz. Şu anda koyduğumuz hedeflerimizden biri bu" ifadelerini kullandı. Yener, camialarının bu başarıdan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Sevinirken de kimseyi üzmemeye tahrik etmemeye çalışacağız. Özellikle taraftarlarımız bu konuda sağduyulu olacaktır. Bu vesileyle Trabzon'daki yerel gazetelere teşekkür etmek istiyorum. Attıkları başlıklarla sorumluluk bilincinin en üst seviyesindeydiler. Trabzonspor olarak bu ortamda sağduyulu duruşumuzu sürdürmemiz lazım." Başkalarının üzüntüleriyle mutlu olmak istemediklerini söyleyen Yener, "Biz başarılarımızla bir yerlere gelmek istiyoruz. O bakımdan Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz" dedi. Kuralarda zorlu rakipleri çekmede oldukça "başarılı" olduklarını ifade eden Yener, "Bu aşamadan sonra rakipler fark etmez, her rakip zorlu. Ama Trabzonspor'un, Trabzonspor gibi oynadığı sürece başarılı olmaması gibi bir durum olmaz" diye konuştu. -Şampiyonluk beklentisi Yener, Trabzon'daki bazı yerel gazetelerin UEFA'nın verdiği karar ile Trabzonspor'u şampiyon ilan eden yazılar yayımladığının hatırlatılması üzerine ise "Şimdi tabi bu konularda çok fazla yorum yapmak doğru olmaz. Bu kararı Türkiye'de vermeye yetkili yasal tek kurum Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Federasyonun aldığı bütün kararlara saygı duyuyoruz. Bundan sonraki süreç ayrı bir süreç. Bizim şu anda tek amacımız Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak hem Trabzon'u hem Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı. Yener, şampiyonluk beklentileri yönündeki bir soruya da, ''O daha sonraki konu. Mutlaka yasal süreç tamamlandığında Futbol Federasyonu gerekli kararı verecektir'' diye konuştu. -"Taraftarlar biletleri iade etmiyor" Yener, iptal edilen Athletic Bilbao maçı öncesi 37 bin civarında bilet sattıklarını, ancak taraftarların biletleri iade etmek istemediğini kulübe bildirdiklerini kaydetti. Önemli miktarda bilet sattıklarını söyleyen Yener, şöyle devam etti: ''Taraftarlarımız, gerek telefon gerek mail ve faks yoluyla bize ulaşıyorlar. Bize önemli bir anının biletlerini, böyle güzel bir belgenin kendilerinde uzun yıllar hatıra olarak kalacağını ve biletlerini iade etmeyeceklerini söylediler. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'a maddi destek sağlayacak böyle bir sorumluk içinde olmak istediklerini söylediler. Bu Trabzonspor taraftarının dik duruşu ve kulübü sahiplenmesi açısından önemli. Hep diyoruz, 'taraftarlarımız bizim için çok çok önemli'. O bakımdan taraftarlarımıza bu duyarlılıklarından ötürü çok çok teşekkür ediyoruz. Bu biletler önümüzdeki yıllarda bugünkü değerlerinden çok daha değer kazanacak.'' -"Maddi girdi rahatlatacak" Yener, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaları nedeniyle kulübe önemli bir girdi sağlanacağını belirterek, "Kulüplerde ekonomik girdiler tabi kulüplerin bütçesinin rahatlatması açısından önemli. Ama Trabzonspor, aldığı sorumluluktan dolayı belki maddi girdiden çok daha fazla harcama yapacak. Kadromuzda belki takviyelere gideceğiz. Teknik kadromuz ile oturup Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmesi için gerekli takviyeleri yapmayı düşünüyoruz" dedi. Volkan Şen ve Sapara gibi transferde adı geçen isimler konusunda ise Yener, "Transferde her şey olabilir. Başka isimler de olabilir. Bunu değerlendireceğiz. İsim vermek istemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Trabzonspor'un, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması için başkan ve yönetim kurulu her şeyi yapacaktır" diye konuştu. -"Stat hazır olacak" Yener, bu sezon sahalarında yapılan bakım çalışmaları nedeniyle Avrupa Kupası maçlarını İstanbul'da oynamak zorunda kaldıklarını anımsatarak, "Stadı inceledik. Zemin oldukça toparlandı. Lig başlayana kadar hazır olacak. Şampiyonlar Ligi maçını çok çok daha iyi zeminde oynayacağız. Statta eksik üniteleri tamamlamış bulunuyoruz. Çok az olan bu eksikliklerimizi Şampiyonlar Ligi başlayana kadar tamamlayacağız. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi maçlarını Hüseyin Avni Aker'de oynaması için bir engel kalmayacak" dedi. -Cezalı oyuncular Yener, kart cezaları bulunan Adrian ve Colman'ın Athletic Bilbao maçının oynanmış kabul edilmesi halinde cezalarının kalkabileceğini de belirterek, "İlk maçta kırmızı kart gören Burak'ın durumunun da ne olduğunu öğreneceğiz. UEFA Disiplin Kurulu'nun, bu akşam bu konudaki kararını bekliyoruz" diye konuştu.