Trabzonspor taraftarına güveniyor

Bordo-mavili takımın Futbol Şube Sorumlusu İhsan Alioğlu, Beşiktaş’ı puansız göndereceklerini iddia etti, “Kazanıp ligde hedeflediğimiz noktaya doğru ilerlemek istiyoruz” dedi



Bordo-mavili takımda futbolculardan teknik heyete, yönetimden taraftarlara kadar herkes pazar günü oynanacak Beşiktaş maçını bekliyor.



Futbol Şube Sorumlusu İhsan Alioğlu, dev maçtan galibiyetle ayrılacaklarını belirterek, iddialı açıklamalar yaptı. Maça büyük önem verdiklerine dikkat çeken Alioğlu, “İki takım da ilk iki haftayı kayıpsız geçti. Kendi evimizde seyirci desteğimizle bu maçı kazanacağımızı düşünüyoruz. O iddia ile hazırlanıyoruz. Bunu yapabilecek futbolcu kadromuz ve inanmış bir teknik heyetimiz var” dedi.



Bordo-mavili yönetici, olası bir yenilginin her şeyin sonu anlamına gelmeyeceğini kaydetti. Sol ayak bileğinde sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Yattara’nın takımla çalışmalara başlamasının sevindirici olduğunu belirten İhsan Alioğlu, “Durumu iyiye doğru gidiyor. Yattara’nın oynamak için büyük çaba harcaması da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.



TTSO’dan kampanya



Bu arada Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, bordo-mavili kulübe destek olmak amacıyla SMS kampanyası başlattı. TTSO Toplantı salonunda yapılan SMS kampanyası tanıtımına katılan TTSO Başkanı Şadan Eren, taraftarların 6761’e mesaj atarak kulübe 5 YTL yardım yapabileceklerini açıkladı.



Umutlar artıyor



Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Yanal idmanda oyuncularına taktik ağırlıklı çalışmalar yaptırdı. Bordo-mavili takımda tedavisine devam edilen Yattara dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Yıldız futbolcunun, dev maçta forma giyme ihtimalinin giderek yükseldiği bildirildi.



Selçuk kükredi!



Bordo-mavili takımın genç yıldızı Selçuk İnan, şampiyonluk yaşamadan Trabzonspor’dan ayrılmayacağını söyledi. Ligin ilk 2 maçında ortaya koyduğu başarılı futbol ve attığı gollerle kalitesini ispatlayan genç oyuncu, “Şehirde 1-2 defa gezme imkanı buldum ve anladım ki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dahil hiçbir kulübün taraftarı takımına bu kadar bağlı olamaz” dedi.